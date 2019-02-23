職災保險法草案快出爐　擴大納保對象、調高投保薪資上限成焦點

▲《職業災害保險法》草案預計3月中旬召開公聽會，最快6月底送政院審查。（示意圖／記者林冠瑜攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部《職業災害保險法》初步草案近期將釋出，目前草案內容有3大方向，包括擴大納保對象、職災保險將與勞保脫鉤、整合職災保護法等項目，預計3月中旬召開公聽會，4、5月預告，最快6月底送行政院審查。

職災保險單獨立法是小英政府重要的勞工政見，因此針對《職業災害保險法》草案規劃，過去也曾多次與勞資團體、學者及專家等研討內容。勞動部勞動保險司長鄧明斌表示，目前初步草案已大致完成，預估3月中旬召開公聽會，4、5月預告後蒐集意見，檢討調整後送法規會審議，最快6月底送行政院。

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至於草案涵蓋的內容，鄧明斌指出，首先是擴大納保對象，現行制度是4人以下事業單位勞工並非強制納保對象，因此為保護所有受雇勞工，未來4人以下事業單位勞工也將列入納保對象，萬一未來發生職災，對勞工來說，較有保障。

再者是，職災保險與勞保脫鉤，鄧明斌說，現行勞保投保薪資上限是4萬5800元，職災保險投保薪資擬調高，盡量貼近實際薪資，主要是避免職災發生時，給付額度過低的情形，雇主不用再多補投保薪資和實際薪資的落差。

最後是整合職災保護法，讓預防、補償與重建機制能夠串連，鄧明斌表示，事前能夠做好預防，越能降低職災發生，萬一勞工發生職災，除了能夠領給付之外，更為重要的是讓這群勞工再度重返職場。