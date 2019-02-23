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日本伊勢丹開發全彩電子紙廣告看板　採用元太ACeP彩色電子紙

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▲日本伊勢丹開發全彩電子紙廣告看板　採用元太ACeP彩色電子紙。（圖／元太科技提供）

▲日本伊勢丹百貨開發全彩電子紙廣告看板。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）宣布，ACeP先進彩色電子紙技術獲日本凸版印刷株式會社及日本百貨零售商三越伊勢丹採用，開發全球第一座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板，並已經在新宿分店設置使用，用來宣傳「HANABANASAI花祭」商場活動。

元太科技的ACeP可顯示色域超過32,000顏色，以豐富顯示色域成為替代傳統紙質廣告海報的選擇，包括八原色的全彩色域，以具有青色、洋紅色、黃色及白色等4色帶色粒子的專利微膠囊電子墨水技術構成，採用傳統彩色濾光片(Color Filter Array，CFA)讓各像素顏色並排的色彩顯示方式不同。

請繼續往下閱讀...

同時，ACeP透過4色帶色粒子在各個像素內移動至不同位置，混和出豐富多樣的色彩，ACeP也具備低耗電、與紙張相同，在任何光源下均可閱讀顯示內容等電子紙特性。

▲日本伊勢丹開發全彩電子紙廣告看板　採用元太ACeP彩色電子紙。（圖／元太科技提供）

▲日本伊勢丹百貨開發全彩電子紙廣告看板。（圖／元太科技提供）

由TOPPAN與三越伊勢丹共同開發的全彩電子紙廣告看板，可透過電腦或智慧型手機更新顯示內容，以簡易的內容更新方式，增進營運效率，以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力，並以數位化管理方式提升工作效率。

此外，電子紙看板無需額外鋪設落地式電源供應系統，在不受電源線的侷限，可在商場櫃位調整時，隨時將全彩電子紙廣告看板移動至所需的廣告位置，具備高度的機動性。 

元太科技表示，三越伊勢丹在新宿分店自即日起至3月26日設置首座全彩電子廣告看板示範點，用來宣傳「HANABANASAI花祭」商場活動，並依照ACeP具備的無線更新訊息功能，可深化商店宣傳的視覺效果。

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關鍵字：元太科技,伊勢丹,全彩電子紙廣告看板,ACeP彩色電子紙

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