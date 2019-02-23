台積電晶圓瑕疵損失61億元　比病毒事件嚴重2.35倍

▲去年8月台積電發生機台產線病毒感染事件。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

根據台積電財報，晶圓瑕疵事件造的損失初估為61億元，較日前公布影響的5.5億美元（約新台幣169.59億元）少了三分之一，為電腦病毒感染事件損失金額的2.35倍。

據台積電第4季財報的重大事項指出，台積電在1月19日發現台灣區部分晶圓因一批光阻材料問題而受到汙染，經調查後立即停用不符規格之材料。初步估計，將於第1季認列損失約61億元。

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相較台積電去年8月發生機台病毒感染事件，認列損失達25.96億元，這次光阻液事件更加嚴重，損失比病毒多2.35倍，預估影響原第1季財測營收73億至74億美元（新台幣2249億元到2280億元）2.6-2.7%。

台積電說明，因發現晶圓14B廠生產的12/16奈米晶圓有良率異常的現象，經追查後，發現來自一家化學原料供應商的一批光阻原料中，某特定成分因被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物。

相關損失將帳列營業成本項下，台積電先前估計，晶圓瑕疵事件將影響毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少0.42元。

為因應日益複雜的先進製程技術，台積電已採取行動加強線上晶圓檢測，並對進貨原料更嚴加控管。