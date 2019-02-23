遠東二代徐國安扮推手　裕民攜手愛立信打造船隊安全系統　保庇船隊「防颱風、避海盜都行！」

▲裕民航運與電信通訊設備商愛立信合作，共同打造船隊安全管理系統，提供「碰撞預警」與「海盜預判」等功能，可保護航運船隻避開危險海域。（圖／裕民航運提供）

記者林淑慧／台北報導

海運船隊肩負全球貿易運輸的重任，行駛在海面上最怕遇到天災人禍，遠東集團第二代、裕民航運執行副總經理徐國安上任後，格外重視船隊安全，並引進愛立信的資安技術，共同打造船隊安全管理系統，透過數位化管理，帶領船隊預防颱風及海盜出沒區域，成功趨吉避凶並提高營運效率。

如何增進航運安全減少海上事故一直是航運業者關注的一大重點，航運安全的改善更會提高船舶運輸效率。而影響航運安全的因素有許多面向，包含船隻碰撞、海上衝突、天氣因素及擱淺事故等。

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裕民航運執行副總經理徐國安表示，透過資通訊 (ICT) 技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，有助於船隊安全管理系統的部署，裕民航運旗下大型散裝貨輪皆已導入船隊安全管理系統，該系統預計在今年年中全面升級，裕民航運也預估能進一步降低營運成本。

▲裕民航運執行副總經理徐國安上任後，格外重視船隊安全，並引進愛立信的資安技術，共同打造船隊安全管理系統。（圖／翻攝自裕民航運官網）

裕民航運與電信通訊設備商愛立信合作，共同打造船隊安全管理系統，目前提供「碰撞預警」與「海盜預判」功能，今年起更全面升級，加入「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。

由於台灣沿岸易受東北季風影響，使下錨後的船錨因強烈風浪而鬆動，因此導致船舶流錨擱淺。有鑑於此，愛立信與裕民航運規劃將流錨警報整合至既有的船隊安全管理系統中。當船舶下錨後，「流錨警報」將於船位移動超過安全範圍時，即時發出警報，讓相關人員可在第一時間處理，預防擱淺事故發生。

如何避免海上武裝掠奪也是航運安全重點之一，為避免船舶航行路線進入高風險區域，船隊安全管理系統也計劃納入「危險區域顯示功能」，將標示出海盜好發的區域，協助裕民航運岸端監控室掌握資訊，並即時發佈危險區域或不應進入的區域資訊至全船隊，以保護裕民航運船隻避開危險海域。