元月行情帶動券商獲利水漲船高　8家券商賺逾億元



▲台股元月行情爆發，帶動券商獲利回溫。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

1月份台股加權指數統計上漲204.85點，漲幅2.11%，成交值約1.947兆元，月減5.81%，不過根據證交所統計，今年開春以來，外資內資大幅買進，國際金融股市增溫，市場信心明顯攀升，這也讓1月份全體證券商稅後淨利新台幣33.45億元，月成長達325.03%。

證交所表示，1月台股大盤總成交值約1.947兆元，較去年12月減少5.81%，使證券商經紀手續費收入較前月減少1.36億元，約3.62%，惟月底發行量加權股價指數較前月上漲2.11%，使證券商自營證券出售及評價利益均較前月增加，整體自營業務淨利益較前月增加約16.28億元，統計1月份全體證券商稅後淨利33.45億元，月增325.03%。

全體證券商稅前盈餘為36.78億元，月成長399.73%，年減 40.66%；其中經紀損益16.76億元，月增38.63%，年減57.98%；自營損益14.77億元，月增1078.15%，年減12.81%；承銷損益3.68億元，月增71.16%，年減21.03%；其他1.57億元，月增129.24%，年增220.41%。

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台股歷經去年第4季的大逃殺後，2019年金豬年開春以來，全球金融股市振奮，投資氣氛也由空轉多，外資大幅買超台股，讓台股在亞洲股市中相對抗跌，同時帶動1月台股指數上漲2.11%，券商獲利跟著水漲船高。

▼開發金旗下凱基證券元月賺進6.69億，排名第一。（圖／記者劉姵呈攝）

元月行情帶動券商獲利回溫，統計21大券商有20家盈利，排名前列的凱基證券賺6.69億、元大證券6.05億，前二大雙雙賺6億元，再來就是富邦證券2.99億、群益金鼎證券2.37億、元富證券2.07億、永豐金證券1.97億、統一證券1.76億及日盛證券1.19億元，共八家券商賺逾億元。

其次依序還有致和證券、宏遠證券、台新證券、福邦證券、玉山證券、華南永昌證券、康和證券及國泰證券單月淨賺2,000萬以上，大展證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券賺千萬元以上，整體包括元富、永豐金、致和、宏遠、台新、福邦、康和、大展、合庫和第一金證券由虧轉盈。