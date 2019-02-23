華為手機需求暢旺　大立光訂單有望大增30%

▲人們普遍預期華為將有機會成為全球第3大智慧型手機製造商，僅次於蘋果。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

本屆世界行動通訊大會（MWC）將在25日於西班牙巴塞隆納展開，預料今年的主題將圍繞著5G、可折疊螢幕及多鏡頭手機。據日經新聞報導，在智慧型手機市場低迷的情況下，華為卻逆勢成長，帶動台廠大立光與在港股掛牌的舜宇光學第一季從華為收到的訂單，年增率大幅成長了30%。

人們普遍預期華為將有機會成為全球第3大智慧型手機製造商，僅次於蘋果。在當前智慧型手機市場成長趨緩的情況下，許多智慧手機廠商都在縮減訂單，不過華為卻相反。日經新聞引述消息人士報導，大立光及舜宇光本季將可從華為手中，獲得較去年同期多30%的訂單。據了解，華為正試圖將更先進的相機功能加入其新款手機中。

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另外，包括全球最大的顯示驅動IC供應商聯詠（Novatek）、提供核心處理器測試服務的中華精測（Chinawa Precision Test Tech）及指紋晶片設計商匯頂科技（Goodix）等企業來自華為的需求都有所增長。熟悉華為計畫的消息人士指出，該公司還要求採購團隊尋找更多的潛在供應商，以便為自己提供一些緩衝和替代方案。

可折疊智慧型手機及5G也是此次MWC的主題，包括華為、中興、小米、OPPO等大陸品牌都紛紛展示它們在這些領域的新發展，並積極拓展海外市場。在三星推出其首款摺疊手機後，華為也預告將於24日發表最新的旗艦手機P30，以及第一款同時具備5G功能和可摺疊OLED螢幕的實驗性智慧手機，以挑戰三星。