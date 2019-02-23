竹苗水情拉警報　水利署啟動人工增雨

▲去年入秋以來降雨減少，水庫蓄水率持續下降，這幾天鋒面通過，水利署啟動人工增雨。（圖／取自水利署網站）

記者馮建棨／綜合報導

從去年11月開始，台灣西部開始進入枯水期，整體降雨量明顯減少，最近又遇上一期稻作耕作季節，整體水情相當吃緊，經濟部水利署表示，目前整體水情還算相當穩定，新竹跟苗栗地區水庫蓄水量偏少之外，但不影響供水，預估可以穩定供水到三月底，另外也會看情況進行人工增雨。

水利署表示，由於去年入秋以來降雨量減少，冬天水庫又沒進帳，現在即將進入春耕用水需求高峰，水利署日日監看，控管鯉魚潭水庫出水量，目前蓄水率仍約4成，為供應鯉魚潭水庫上、下灌區春耕1期農業用水，已與臺中農田水利會合作，視作物生長需求增放水量，優先維持春耕整地插秧供水。

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水利署說，鯉魚潭水庫從去年11月到現在的累積降雨量只有歷年平均2成5，已經嚴格罐裡水庫水量進出，希望延長供水期程。臺中農田水利會因應今年降雨不足情形，2月中開始進行細緻的調整灌溉用水，都是要讓每滴水都有獲得妥善的應用。

水利署補充，依據氣象局預報，未來2週中部以北地區將有降雨機會，後續3個月雨量預估接近正常，將依降雨情勢，持續與台中農田水利會共同合作，隨時滾動檢討各標的用水需求，以維持民生、農業及產業用水穩定。

水利署還說，這幾天鋒面通過，雲系影響期間，有機會為中部以北沿海及平地，帶來短暫的陣雨。經濟部水利署人工增雨作業團隊會看天候狀況來進行人工增雨作業。

▼去年入秋以來降雨減少，水庫蓄水率持續下降，這幾天鋒面通過，水利署啟動人工增雨。（圖／取自水利署網站）