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中油吞下1.7元價差　估下週汽油不調整柴油小漲0.4元

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▲美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，受限亞臨最低價規定，下週汽油價格不調整，估中油吞下1.7元的價差。（圖／記者林敬旻攝）

▲美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，受限亞臨最低價規定，下週汽油價格不調整，估中油吞下1.7元的價差。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

由於美中貿易戰談判不斷有樂觀消息傳出，外界預估可能激勵原油市場，國際油價持續上揚，帶動下週國內油價，由於本週油價漲幅大，不過受限「不考量亞鄰競爭國最低價」的因素，預料中油將吞下價差1.7元，下週一可能出現汽油不漲價、柴油每公升調漲0.4元。

據了解，沙烏地阿拉伯承諾3月開始擴大減產幅度、委內瑞拉原油產量維持低檔、中美貿易談判進展轉趨樂觀，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。與油價相關的指標原油價格，周六每桶來到66.73美元，比上週的63.54美元上漲3.19美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.836兌一美元，比上週的30.831兌一美元，台幣略微貶值0.005元。

請繼續往下閱讀...

由於本週油價漲幅大，受限「亞鄰競爭國最低價」的因素，預料中油將吞下價差1.6元，下週一可能出現汽油不漲價、柴油每公升調漲0.3元。中油92無鉛汽油維持到每公升26.3元，95無鉛汽油27.8元，98無鉛汽油29.8元，超級柴油25.4元，整體油價回升到去年11月的高點。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

值得注意的是，過去油價公式啟用時，就有規定台灣的92及95汽油、柴油價格必須維持「亞洲鄰近國家的最低價」，若是當週油價上漲，整體價格不能超過其他國家，因此在這樣的限制下，推估下週國內油價價差，就會由中油吸收。中油過去曾說，當油價價差差到1元，每個月中油就要多虧1億。

▼美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，受限亞臨最低價規定，下週汽油價格不調整，估中油吞下1.7元的價差。（圖／取自中油網站）

▲美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，受限亞臨最低價規定，下週汽油價格不調整，估中油吞下1.7元的價差。（圖／記者林敬旻攝）
 

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