外資連五買234億元　本周表現最強15檔個股大公開



▲本周外資狂抱15檔個股。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易摩擦緩和，外資本周對台股連五買234億元，推升加權指數上漲258點、漲幅2.5%，今年來累計買超也大幅擴增到799億元，助攻台股持續創波段新高。分析師表示，美中談判緩和、聯準會釋鴿派訊息，促使台股湧現資金行情，且在亞股當中相對抗跌統計，而此波外資大幅搶進，都買哪些股票呢？

分析師表示，外資最愛買的個股集中在台灣50大、中型100等中大型權值股，尤其因為外資加碼，帶動台積電股價領先站上年線，台股下周站上年線10,484點、挑戰10,500點整數關卡機率大增。篩選買超張數超過7,000張的前15檔個股，包括有上海商銀、台積電、台泥、台企銀、元大金、中鋼、光寶科、華南金、台達電、台新金、合庫金、統一、致伸、華邦電與長榮。

台積電決議派發10元現金股利，並且按季配息後，股息殖利率將超過4%，而且未來將保持10元以上高股利，加上融券回補減少空頭壓力，有利長期投資人增加，漸而帶動中長期股價。

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另外還有被MSCI明晟將於月底納入的上海商銀，在買盤卡位下，市值即將問鼎2,000億元大關；外資操盤機構也對上海商銀充滿興趣，看好其高殖利率、獲利穩定，為銀行股首選之一。

而像是三大法人買超個股元大金，因董監改選題材，加上股價低基期，獲利也穩定，外資目前已買超18萬張、為今年來外資買超第一名個股，與其他金控股相較，元大金股價仍偏低，尤其傳出寶佳集團買股，在董監改選題材持續發燒下，法人預估元大金股價後市看漲。

中小型股致伸受惠於今年AirPod由於規格顯著升級，法人也預估，出貨將成長52%、超過4,200萬台，致伸受惠最大。而水泥龍頭股台泥則獲得摩根士丹利看好，加上台泥去年高獲利，有機會派高股息，評價處於低檔具買進投資價值。

總結來看，分析師認為，其他像是傳產與金融股居多，且榜上有名大多都是隸屬於高殖利率個股，建議投資人可以提早布局。