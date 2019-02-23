孩子人生的第一桶金　兒童理財帳戶大比拚

▲慎選兒童理財帳戶，讓父母替小朋友累積的財富可以小陪孩子們長大。（圖／番攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

兒童理財帳戶，有可能會是小朋友人生的第一個帳戶，爸爸媽媽藉由兒童理財帳戶，替小朋友存壓歲錢、教育基金，目前市面上有永豐銀、台新銀、元大銀與國泰世華銀、北富銀都有推出相關的理財帳戶，並且近期也有許多銀行推出兒童理財優惠，銀行業者表示，父母可以善用銀行的理財優惠以及適當的理財方式，替小朋友累積人生中的第一桶金。

台新銀行大數據統計，台新銀行近2年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在2月之後就明顯的增加，較其他月平均開戶數多出八成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出五成。

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對許多家長而言，幫小朋友存到人生第一桶金，理財是一門大的學問。首先就是看各大銀行所推出兒童理財帳戶的優惠，以永豐銀來說，臨櫃開立兒童理財帳戶，並同時申辦指定功能的話，可以送限量紅包200元，還可以抽旅遊金、家電金及購物金，最高1萬元，家長帳戶的活存利息以及刷卡回饋金，也可以約定存入兒童理財帳戶。

而台新銀行則是可以指定定期定額的基金，3人手續費終身1.68折，以及兒童會員生日禮可以免費選取優良兒童圖書或4折起的優惠；元大則是申購單筆或定期定額基金5折優惠，或買特定保險商品，首年費用有優惠或贈品。國泰世華銀則是基金申購手續費39折，以及信託簽約手續費七折。

▲兒童理財帳戶優惠比較表。（製表／記者吳靜君；資料來源／各銀行，以各銀行公告為主）

不論如何挑選兒童的理財帳戶，銀行業者建議，專屬於小朋友的「理財規劃」從短期消費需求，例如購買玩具或文具書籍等用品，或是長期計劃為求學或資產配置，都可趁早進行，加上投資理財已經是0到99歲的必修課題，開立銀行帳戶更是必要的第一步，家長不妨趁著替小朋友開立銀行帳戶時，引導小朋友瞭解如何運用個人帳戶並建立正確金錢觀、及早養成理財的好習慣。銀行業者表示，民眾可慎選並善用銀行提供的兒童銀行帳戶方案，讓辛辛苦苦累積的財富都可以陪小朋友一起長大。