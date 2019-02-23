錢櫃合併好樂迪　法人：看好下市後再重新上市的潛力



▲錢櫃將以每股67.7元取得好樂迪流通在外約1億股，好樂迪成為錢櫃100％子公司。（圖／資料照）



記者劉姵呈／台北報導

國內兩大知名KTV業者興櫃公司錢櫃（8359）與上市公司好樂迪（9943）在昨（22）日宣布合併，由錢櫃砸下67.34億元現金，以每股67.7元取得好樂迪流通在外約1億股，好樂迪成為錢櫃100％子公司，預計下周送公平會闖關。而這次合併宣布以錢櫃為存續公司，原因在於兩家公司股本不同，證交所規定上市公司股份轉換非上市公司，營利、獲利不得超過原來公司的50%，不能以小併大。如果送審合併案順利通過，錢櫃將會重新申請上市，可能性高嗎？

昨日證交所也回應，依照現行法規，股份完成合併後持股只要超過70%，上市公司就要申請下市；錢櫃成功持有100%好樂迪股份，依法就必須要申請下市，至於興櫃錢櫃未來若要上市也很歡迎，但還是必須要再經過輔導程序。

其實過去台股企業當中，也有許多合併下市、再成功上市的案例。華南投顧表示，像是有些上市公司或許認為本益比偏低，想透過下市重新調整體質，再重新上市；也有公司打算避開上市公司的法規限制，先下市進行合併，待併購成更強大的企業之後，再重新申請上市。

▼錢櫃記者會說明。（圖／記者陳家豪攝）

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華南投顧表示，而一般來說，非上市公司與上市公司合併，多以上市公司為存續公司，但非上市的錢櫃併好樂迪，或許是基於錢櫃的品牌商譽價值，或是基於法規要求，所以選擇錢櫃為存續公司，先讓好樂迪下市，待完成合併，再由錢櫃申請上市。不過兩家台灣市占率最高的KTV業者合併，可謂強強聯手，讓競爭力提升。

元富投顧表示，過去經私募基金KKR併購下市的李長榮化工，計畫未來再重新上市，有點像百葉門窗大廠億豐工業在2008年被私募基金購併下市後，經過7年重新調整體質，獲利大增，再於2015年成功上市的例子。

榮化在2018年下市時也透露，透過私募基金的併購，下市之後可以不受上市公司法令約束，再與其他公司合併，不排除公司調整體質，更壯大之後，再重新申請上市。

另外，近期掛牌的復盛也是下市再上市的經典，2007年股票上市的復盛公司董事長李後藤與私募基金橡樹資本（OAK TREE）進行股權併購，加速國際化，除公司體質改善，機械部門產品在全球占有一席之地，更將市占率最高的高爾夫球桿頭事業切割，以復盛應用科技在2018年12月重新上市。