台股周線連二紅　上市市值突破31兆大關



▲台股周五收在10322.92點，周線連二紅。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股本周連漲四天後，昨（22）日雖面臨短線上漲多回檔，不過在手機新應用等題材持續發酵、部分個股強勢表現下，台股仍守穩在平盤之上，終場上漲3.39點、收在10322.92點，再度來到逾四個月新高位置，日線連五紅，根據證交所統計，加權指數上漲258.14點，漲幅約為2.56%，全體上市公司總值為新台幣31兆889.08億元，周線連二紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面均持續回溫，台股漲勢凌厲，近一周漲幅超過2%，明顯優於其他主要股市，表現相對搶眼。其中在基本面上，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

廖哲宏表示，像是目前訂單出現回溫部分，主要包括SP/伺服器、PCB上游CCL、高速運算相關、3X鏡頭相關、IC 設計-ASIC, HPC、Intel矽光計畫，以及5G基地台相關概念股或個股，顯示去年第四季銷售狀況要比原本市場預期來得相對正面。

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廖哲宏表示，資金面持續增溫，也是另一股推動市場向上的主要力道。根據今年1月聯準會會議紀錄顯示，官員態度偏向鴿派，下半年或有停止縮表可能，貨幣政策寬鬆，帶動市場資金持續湧入新興市場，加上外資加持，連五天一共累積買超234.03億元，台股資金面持續偏多，短多續掌優勢。

在題材面上，廖哲宏建議投資人關注下周的2019 MWC（世界行動通訊大會），三星及小米發表新機，市場聚焦折疊手機，多鏡頭等相關新應用，另一方面，在5G手機到來前，廠商仍積極推出各種新功能，其中多鏡頭趨勢不變，搭配周邊配件，將是今年手機產業的主要亮點。

至於在觀察指標方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中也表示，近期中小型股持續活蹦亂跳，接下來，建議可留意急漲後的獲利回吐賣壓、外資動向、中美貿易談判數字、各國央行升息或降息態度轉變等，作為投資上的參考。