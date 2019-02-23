裁出幸福感！一人領50萬走人　員工狂問：怎樣才能被裁

▲大陸互聯網行業裁員的消息頻傳。（圖／示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

大陸互聯網行業裁員的消息頻傳，滴滴出行也抵不住這場風波，在15日月度員工大會中宣布，公司將做好過冬的準備，並裁掉公司15%的員工，約涉及到2000名員工，本該是一片哀嚎的情況，卻因為裁員賠償出現不一樣的景象。

根據《新浪網》報導，滴滴被裁員的員工至少能拿到3至5個月的賠償，離職時間到3月底，給交3月五險一金，而3月工資則另外發放不列入補償，為休年假者還給予雙倍工資補償。

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按大陸《勞動法》，企業辭退員工的補償標準：員工在該單位工作滿1年就得支付1個月工資作為賠償，6個月到1年間的，也以1年計算，發放1個月工資，不滿6個月的以6個月計算，發放半個月工資。

▲滴滴這次裁員採取N+1補償的方式。（圖／CFP）

滴滴這次裁員是用N+1補償的方式，N代表與工作年限對應的月工資，1則代表3月份的工資，照上述說法，N所對應的月工資是以全年總收入除以12計算，等於把年終獎金、補貼都包裹在內了，金額大於單月工資。

有疑似被裁員的員工表示，自己拿了3個多月，10萬多元人民幣（約50萬台幣）的賠償，這人性化裁員引發網友關注和討論，有員工表示，被裁出幸福感，還有人調侃，「我要準備遲到早退了，希望主管發現給我個N+1」，但也有人認為，「N+1就激動成這樣，可見過去違法裁員多氾濫。」

滴滴這次的裁員是從2月15日的員工大會開始，將對崗位重疊和績效不達標的員工進行裁員，不過在裁員的同時，2019年裡，滴滴將加強安全技術、產品和線下司機管理及國際化等重點領域，為此將招聘2500人，2019年年底公司員工總數將會和去年年底的13000人持平。

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