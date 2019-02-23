YouTube演算法出包　多品牌撤廣告

▲YouTube演算法出包。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

YouTube面臨大麻煩了！外媒報導指出，因為YouTube本身演算法的問題，導致有用戶的建議影片會一直出現未成年少女的相關影片，面對這樣的爭議，雀巢、麥當勞、遊戲要塞英雄母公司等公司都紛紛將下在YouTube的廣告取消。

綜合外電報導，這起事件是由一名叫做Matt Watson的YouTuber發現的，他拍攝了一個影片指出YouTube演算法有相當大的問題，演算法會推薦大量的未成年少女影片，留言區經常充滿一些有戀童傾向者的留言，甚至有人直接點出影片中哪個時間點這些未成年少女的敏感部位露出。

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Matt Watson的這部影片截至台灣時間2月23日已經創下260萬次的觀看紀錄，他在片中對於這些人的留言感到不可思議。伴隨這些影片而來的是各大廠商的廣告，因此他創建了「#YouTubeWakeUp」這個標籤，希望官方重視這樣的是事件。

面對這樣的風波，已經有多間大型公司表明將暫時取消在YouTube上頭放果告，例如雀巢、麥當勞、華特迪士尼等。YouTube發言人在一封電子郵件中指出，「任何危及未成年人的內容，包含影片、評論，我們都是有明確禁止的。若有人舉報，我們將立即採取行動，進行頻道和帳號的刪除。」

這也不是YouTube第一次遇到廣告危機，2017年時就曾因為幾家主要廣告商的廣告在有極端主義和暴力內容的影片曝光，讓許多廣告商因此撤回廣告經費。

▼Matt Watson所拍攝的影片。