生活分享平台「小紅書」爆紅　分享加購物一站式服務收服年輕人

▲ 小紅書APP集圖文、影音，以部落格的形式圈粉，在社交電商領域上受到用戶信賴。（圖／翻攝小紅書官網）

財經中心／綜合報導

最近大家有沒有發現，許多超夯的美妝、居家小物分享，都來自一款爆紅的大陸APP「小紅書」，不少人會前往小紅書社群尋找最新的流行資訊，並且可以很快速地下單購賣到最夯商品，讓這平台成了大陸年輕人最愛的生活分享平台。

社群結合電商模式 小紅書抓緊年輕人

請繼續往下閱讀...

作為「年輕人的生活方式平臺」，在小紅書中，用戶可以通過短視頻、圖文等形式記錄和分享生活，社群中每天產生數十億次的「筆記（分享的貼文）」，內容覆蓋時尚、護膚、彩妝、美食、旅行、影視、讀書、健身等各個生活方式領域。

綜合陸媒報導，小紅書由瞿芳和毛文超於2013年創立，用戶已經突破2億人，其中最活躍的用戶群體為年輕的九年級生。經過近五年累積，小紅書的社群氛圍吸引著越來越多的UGC（用戶原創內容）分享，同時也讓小紅書成為藝人、偶像、體育明星等公眾人物喜愛的展示真實自己、分享日常生活的平台。

小紅書通過搭建真實分享的公共空間吸引用戶對日常生活進行分享與交流，而當用戶對物品產生實際需求時，通常會跳出該社群至他處進行購物；為了讓居民獲得好的「一站式服務環境」，小紅書發展自有品牌，並吸引更多品牌入駐，打造交易場所，完善商業環境。

▲ 小紅書不僅可分享「筆記」，還能購物。（圖／翻攝自小紅書官網）

而創立起電商模式之後，最重要的是充分保障用戶分享心得的真實性和商家品牌的真實。如何解決商戶，尤其是小眾品牌面臨的信任成本問題。小紅書的對策是重塑用戶與商戶的信任機制。

小紅書利用技術來制定規則，以確保用戶分享心得的真實性。因線上居民都是匿名、無邊界和多元化的，所以小紅書通過對圖像、文字、圖片和影像浮水印的相似度識別，屏蔽內容抄襲；而為了保證居民評判的客觀真實，小紅書即時監控作弊帳號與數據，並通過對作弊模式的AI學習，提前預判可能出現的惡意評論、刷單等違規行為。

這些高品質數據能夠真實反映商家在小紅書社群中的運營狀態。在「購買-真實分享與評價-再購買」的封閉循環中，商家可以根據居民的表達數據（筆記、評價）與行為數據（購買）制定更精準的市場策略，提高品牌的觸及與轉化，並最大限度地規避因假數據誤導而帶來的成本浪費與信任透支。

對於商家品牌真實的疑慮，小紅書則是以「品牌認證」解決。品牌只有獲得認證帳號後才能邀請用戶合作發布商業推廣筆記，以確保品牌的唯一性與真實性。在品牌與品牌合作人、MCN（多頻道網路）合作的過程中，三方間的資訊完全透明。商家可以查看品牌合作人的信息，包括粉絲數、筆記數據、報價以及MCN數據，並據此選擇合作人。而為避免惡意競爭，小紅書建立信譽分數機制，「灌水」的博主和品牌則會失利。

保障用戶與品牌（商家）在信任機制下表達的真實性，大大降低品牌與居民間的信任成本，並幫助商家在推廣中快速打開局面。例如彩妝品牌嬌蘭借勢《延禧攻略》，發起「型色攻略」行銷，聯合小紅書多位明星和博主集體發聲曬妝，帶動UGC達2000多篇，品牌曝光量達千萬次；另一個例子是Tom Ford，設置「聖誕妝容」、「TF聖誕禮」等火熱話題佔據話題入口，僅在3天內就獲得85萬多次的瀏覽量。

▲ 小紅書與Instagram是大陸年輕人喜愛的社群分享平台。（圖／記者李瑞瑾攝）

年輕人社群大PK 小紅書、IG相似處驚人

小紅書與Instagram（IG）作為年輕主流群體非常喜愛的生活方式分享社群，兩者也有很多相似之處。

首先是專業化團隊。IG創始人Kevin Systrom和Mike Krieger共同的史丹佛求學經歷，以及各自在和Google和Meebo的經驗，為IG的成功奠下了良好基礎。負責「社群」概念的設計者Dan Toffey、現任首席運營長Marne Levine則為IG的社群建設和全球商業化提供更多的思路和靈感。

小紅書自2013年創立以來，作為一個年輕人「生活方式」分享平台，先後經歷了從攻略分享、經歷分享，再到生活片段分享社群的平台定位升級。瞿芳說，「我們要做一個生活方式入口，而不是糾結於單一品類是否做得足夠強大。」

其次，是優質內容產製者和明星的集聚效應。IG上有許多髮型設計師、美甲師、自由工作者發表的優質內容，名人的大批入駐對IG也有明顯的群聚效應。品牌方通過將旗下產品植入名人的發佈內容中，引起明星關注者的注意並引導產生購買欲，強化宣傳推廣作用。此外，名人也需要藉助IG平台實現自我行銷，以Kylie Jenner為例，她通過在IG上發布妝容造成好評如潮，其化妝品牌「Kylie Lip Kit」一推出就在IG上受到萬千追捧，Kylie Jenner在短短33.6秒內淨賺810萬美元，成為美國年輕一代的美妝潮流風向標。

▲ 歐陽娜娜敷泥狀面膜分享。（圖／翻攝自歐陽娜娜小紅書）

同樣地，小紅書的入駐明星有林允、張雨綺、歐陽娜娜、戚薇、江疏影，綜藝《偶像練習生》和《創造101》選手。但小紅書沒有和任何明星進行商業上的綁定，而是針對如Karlie Kloss等明星們真實存在的需求創造共生價值。就連Kim Kardashian的KKW系列香水也選擇在小紅書獨家首發，目前小紅書已經匯集全球190多個國家和地區數萬個品牌的真實口碑。

兩者也致力於對品牌方提供支持。Instagram商業帳號已支援電話、寄E-mail、商家導航，以及原生付款、 IG Shopping等功能，能進一步幫助中小型品牌和個人經營帳戶連結潛在客戶，使其不必離開App就能下單，商家就可以獲得更好的轉換率。此外，IG投放界面操作門檻低，據IG廣告部門主管James Quarles介紹，僅需要四個步驟就能完成品牌廣告投放，品牌商可以更精準對目標客群做行銷。

小紅書則是在商家開通商城後，用戶不僅可以直接搜索到品牌店鋪，還能在筆記裡插入商城鏈接，完善商業環境。同時更新一些產品筆記、上傳圖片，用戶可根據標籤搜索、進入品牌商城；此外，小紅書支持第三方商家和自營供應商入駐，通過獨有的社區口碑行銷和品牌內容推廣，幫助品牌更有效地滲透優質用戶，快速持並續地增長。

同時，品牌方可以在小紅書直接收集消費者的口碑，不僅可以預測趨勢，還能通過產品筆記來獲得更多的曝光，減少投入大量廣告的成本。商家在小紅書上可以通過用戶真實的商品體驗分享了解用戶的需求，幫助商品的研發完善和銷售，充分發揮小紅書筆記體系的商業價值和效率。尤其是小眾品牌能借助小紅書社區群強大的發現力，開拓更好的商業機遇。

據陸媒《36氪》報導，小紅書在今年一月底完成超過3億美元財務融資，由阿里巴巴領投，估值超過30億美金。此輪募集的資金將主要用於擴大和升級團隊，繼續加大在產品技術方面的投入，尤其是演算方面的基礎設施建設，為用戶規模的不斷增長做更好的儲備。