信評示警：壽險業ROA低於預期　外匯風險高過全球同業

▲中華信評示警，台灣壽險業風險高過全球其他同業。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今(22)日在公布一份報告顯示，日益升高的外匯風險與相關成本，將會成為台灣壽險業者2019年期間無法擺脫的一項挑戰。

中華信評指出，由於國內投資機會相對無法支應壽險公司的投資需求，在海外利率水準較高的吸引下，壽險業者增加了許多外幣投資，進而導致業者海外的曝險部位在過去幾年間大幅增加，使得壽險業者的避險紀律問題成為眾所矚目的焦點。對追求更高報酬的壽險業者而言，外幣投資仍是具有吸引力的投資標的。

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因此，對各壽險業者而言，加強本身的風險意識並採行允當的機制來管理外匯風險，使其對業者整體信用結構不受明顯影響，將是愈來愈重要的課題。中華信評分析師謝雅媖表示，受到美國與台灣間利差幅度仍然偏高的影響，台灣壽險業者未來幾季可能仍將持續面臨較高的外匯風險。謝雅媖指出，壽險公司目前承受的外匯風險程度均較全球其他同業為高，而這也意味著這些業者面對相對較高外匯波動風險。

台灣壽險業者近來向海外市場尋求較高投資報酬率的發展趨勢，已經改變了壽險業者希望能將其外匯曝險程度降至最低的自然傾向。而且如果各壽險業者採取過於積極的策略，例如持續擴大其幣別不相稱的投資部位、或是降低透過外幣交換與遠期外匯交易的傳統避險部位，可能還會導致業者面臨的風險持續升高。

中華信評示警，台灣壽險業者2018年平均資產的報酬率(ROA)平均值已自2017年時0.5%降低至0.4%左，且也較中華信評原先預估2018年會是0.7%的水準低很多。

總而言之，壽險業偏高的外匯曝險部位，加上各業者平均僅擁有低度允當的資本緩衝，會增加壽險業者在2019年信用結構的挑戰度，長期來說壽險業也很難在風險與報酬之間找到適當的平衡點。