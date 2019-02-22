金融業獲利挑戰大　降成本難因應低迷的經濟環境

▲資誠會計師事務所示警，金融業獲利愈來愈難，光降低成本是不夠的(圖／資料照、示意圖)

記者吳靜君／台北報導



資誠聯合會計師事務所今(22)日公布金融生產力報告，根據報告內容顯示，近年來金融機構要穩定獲利面臨重大的挑戰，包含增加資本的要求以及新金融科技帶來的競爭壓力，銀行的股東權益報酬率(ROE)表現已經不如往年光景，保險公司和資產管理得面臨嚴峻的挑戰。

為了提高報酬率，金融機構縮減開支和人事成本，轉向自動化、境外外包跟引進新科技來解決現況。然而，典型的降低成本措施短暫而有限，不足以因應經濟低迷帶來的影響。

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資誠企業管理顧問公司執行董事林維琪表示，金融業應該聚焦於永續的生產力，包含利用工時管理更深入了解勞動力，也可以透過依工作任務來追蹤工時，將生產率提升15%~20%；思考變革功能，企業在進行組織變革中，需確認現有可利用的資源和有哪些選擇，將員工的績效進行綜合管理，以符合成本效益的方式來彌補技能差距。

擁抱平台經濟，透過群眾外包平台可以挖掘群眾的集體智慧和資源，在競爭意識的驅動下發展最好的結果，讓員工、合作夥伴與客戶共同參與解決重大營運挑戰，開創新的軟體、創造嶄新的商品與服務，同時提升流程效率；此外，企業也要培勞動力數位化，培養員工數位化能力。

而機器人流程自動化是多數企業提升效率與數位轉型導入的第一步，但這仍然不夠，未來還是要結合AI(人工智能)技術，提升企業生產潛力。資誠表示，提升永續的生產力對於金融業而言至關重要。金融機構必須在未來建構足夠的獲利能力，並保持競爭力。