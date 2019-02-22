出口動能弱、外資出走　經常帳順差、金融帳皆創下近4年新低



▲中央銀行。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

央行今（22）日去年第四季國際收支，受到出口動能縮減、和基期較高等因素，2018年經常帳順差、和金融帳淨流出金額各為682.6億美元及519.2億美元，創下近4年新低。央行也說明，經常帳順差的國家，對外淨債權必然增加，所以金融帳會呈現淨流出，而經常帳順差國家，包括日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯等，金融帳均為淨流出。

央行表示，去年第4季經常帳順差186.5億美元，金融帳淨資產增加178.8億美元，央行國際收支順差22.2億美元。107年全年經常帳順差682.6億美元，金融帳淨資產增加519.2億美元，央行國際收支順差125億美元。

去年第四季經常帳順差較上年同季減少69.9億美元或27.3%，央行表示，商品貿易順差為174.7億美元，較上年同季減少54.5億美元。出口受全球景氣成長趨緩及基期較高等影響，較上年同季減少62.5億美元；進口因出口衍生需求減少，也較上年同季減少8.0億美元。

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而服務收支逆差7.8億美元，較上年同季減少7.3億美元，主要是因為加工費支出減少及運輸收入增加。

另外，央行也說明，初次所得順差27.9億美元，較上年同季減少22.0億美元，主要是對外直接投資所得減少。而二次所得逆差8.3億美元，較上年同季增加0.6億美元，主要是上年同季貿易違約金收入較大。

在金融帳方面，第四季金融帳淨流出金額為178.8億美元，較去年同期縮減17.9%，主因是經常帳順差減少、且外資大舉出脫台股所致。因2017年第四季外資對台股是採加碼，但到2018年第四季，外資卻開始減碼台股。

自2010年第3季以來至今，金融帳已連續34季淨流出，累計流出規模首度突破4000億美元大關達4133億美元，折合新台幣約12.7兆元，已是近6年的全國稅收。