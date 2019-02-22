影／錢櫃67億合併好樂迪 　雙品牌經營懶人包一次整理

財經中心／綜合報導

KTV雙雄好樂迪（9943）與錢櫃（8359）在過去就多次傳出併購消息，終於在今日證實，為整合經營效率跟掌握成本，好樂迪將成為錢櫃百分之百子公司，合併後仍維持雙品牌經營、會員權益不受影響。

「威力卡」會員權益會不會受影響?

好樂迪表示，可能會在擴充使用據點等部分做出改變。

合併後名稱

合併後兩家名稱不變，但有網友笑稱合併後若消費變貴，可以改名叫作「好櫃」。

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▲錢櫃與好樂迪合併後名稱不變。（圖／記者黃士原攝）

兩家公司全台分布

好樂迪目前在全台有50家據點，較高級的V-MIX則有2間；錢櫃則是在全台有16家據點。

為何不是上市公司好樂迪去併購上櫃公司錢櫃?

好樂迪財務處協理暨發言人李俊德說明，根據證交所的營業細則規定，一家上市公司用股份轉換的方式去合併另一家的話，不能以小併大，因此好樂迪不可能用股份轉換的方式去併購錢櫃。「好樂迪目前持有錢櫃26.06%，流通在外的股份是1億，好樂迪目前股本是14.7億，要拿120億元來收購錢櫃，是不太可能的事情。」

因此，幾經討論結果，由錢櫃為主體以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外的股份作為併購；股份轉換須公平交易委員會核准，取得主管機關核准後，好樂迪將成為錢櫃百分百子公司。

▲ 好樂迪未來將成為錢櫃百分之百子公司。（圖／翻攝自Facebook／好樂迪KTV）

為何先前合併被阻

公平會過去曾3度禁止兩家業者合併，公平會認為合併後的錢櫃與好樂迪會佔據KTV五成以上市場，因此被認為是壟斷而阻擋了12年。

另外針對此次好樂迪與錢櫃宣布合併一事，公平會回應指出尚未收到該申請結合案。若兩家公司已結合，卻未向公平會申請，則會違反《公平交易法》應申報而未申報。

此次合併後如何評估產業環境

李俊德解釋，台北地區有較大的其他競爭者出現，但未提及名稱，讓外界揣測會不會是學生族最愛的「星聚點」。

錢櫃（8359）小檔案

成立日期：1986年11月03日

興櫃日期：2012年05月03日

董事長：練台生

實收資本額：13.65億元

分店數：16家

去年全年營收／年增率：38.71億元／3.34%

去年上半年稅後純益／年增率：6.91億元／53.34%

好樂迪（9943）小檔案

成立日期：1993年04月10日

上市日期：2002年08月26日

董事長：顏瓊章

實收資本額：14.73億元

分店數：50家＋高階品牌V-MIX 2家

去年全年營收／年增率：30.06億元／3.28%

去年前3季稅後純益／年增率：6.83億元／31.71%