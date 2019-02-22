影／錢櫃、好樂迪糾纏12年再聯姻！　後續還有1關要過才算數

記者紀佳妘／台北報導

國內2大KTV龍頭業者好樂迪與錢櫃今（22）日宣布合併，錢櫃財務長暨發言人高心華表示，董事會今天通過，以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外的股份，未來好樂迪將成為錢櫃百分百持股的子公司。

興櫃公司錢櫃（8359）今天在櫃買中心召開重大訊息記者會，錢櫃財務長暨發言人高心華表示，為有效整合資源、提升營運效率並擴大規模，董事會決議通過，將與好樂迪股份依企業併購法進行合併，合併方式採取股份轉換，轉換價格由錢櫃支付好樂迪股東現金對價每股為新台幣66.7元，以取得好樂迪全部流通在外股份，完成股份轉換後，好樂迪將成為錢櫃百分百持股的子公司。

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▲ 錢櫃今天董事會決議通過，以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外的股份。（圖／資料照）

這次錢櫃與好樂迪的合併案，股份轉換基準日暫定為10月1日，不過涉及公平交易法有關結合後市場占有率的認定，因此仍須向公平會申請結合，待審核同意結合後，雙方公司股東會決議通過等先決條件，才得以生效，因此仍得視主管機關審查進度和實際狀況進行調整股份轉換基準日的日期。

至於外界關心的權益是否會受損，高心華強調，2家公司合併後，仍將維持雙品牌經營，對2家消費者的服務與權益保障都將維持不變。

錢櫃目前在台灣有16家，而好樂迪則有52家，過去曾數度向公平會申請結合而遭駁回，主要是涉及壟斷情形，不過高心華說，隨著社會變遷、消費大眾的聚會、歌唱、娛樂場域，已經出現眾多替代選擇，像是近期爆紅的電話亭KTV，或是卡拉OK小吃店等，期盼公平會能夠重新認定KTV的型態，預期近期將會向公平會提出合併案。