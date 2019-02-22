貿易戰影響又有三企業回台　經部：持續協助企業返鄉

▲貿易戰影響，有不少台商表達想要回台，經濟部同意三家企業回台，協助產業升級轉型。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

經濟部今天（22日）召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」會議，會中核准康普材料科技、銓寶工業、台燿科技3家申請案，經濟部說，累計目前為止，已經有同意12家企業回台投資。

投資臺灣事務所表示，康普材料科技為三元鋰電池原料與特用化學材料製造商，受美中貿易戰高關稅影響，回頭在新竹湖口廠新增產線、苗栗頭份建新廠，總投資金額逾新臺幣20億元。隨著全球電動車市場大幅增長，康普返臺生產的鋰離子電池關鍵材料，對於政府積極推動綠色能源產業深具效益。

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銓寶工業為臺灣最大寶特瓶吹瓶機製造商，受美中貿易戰影響而增加臺灣全製程產線，於中科二林科學園區打造精密零配件智慧製造工廠，總投資金額為新臺幣12億元，該商為全球主要寶特瓶吹瓶設備供應商，所導入智慧製造帶來的生產效益，將可提升中小型製造產業升級轉型。

台燿科技為國內四大銅箔基板廠之一，為因應美中貿易戰高關稅衝擊與全球產業供應鏈重組，於新竹購地建廠增加產能，總投資金額逾新台幣35億元。5G與網通產業持續升溫帶動相關產品需求大增，本投資案針對5G商機生產之高階材料，將可縮短終端客戶取得材料時程，強化整體供應鏈。

投資臺灣事務所說，「歡迎臺商回臺投資行動方案」今年啟動後，同意廣達電腦等12家企業回台，累計總投資金額超過新臺幣323億元，預估創造本國就業人數約3,900人。