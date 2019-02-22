勞動部硬起來發函給交通部　「輔導」華航防止對機師秋後算帳

▲華航機師罷工日前落幕，勞動部近日發函給交通部，要求華航不得對工會及會員有任何不利對待。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航機師罷工歷經7天4度談判後落幕，不過近期頻頻傳出「秋後算帳」的爭議，引發員工人心惶惶。勞動部日前也發函給交通部，為穩定華航與機師工會勞動關係，輔導華航依法不得對工會及會員因參與或支持爭議行為，而有不利待遇。

華航勞資權益談不攏，最終在交通部與勞動部協調下簽訂團體協約，勞動部長許銘春過去曾多次強調，罷工是勞工最不得已的手段，同時也要求華航不得對工會及會員有任何不利的對待，避免公司秋後算帳。

請繼續往下閱讀...

勞動部近期發函給交通部，內容提及，這次機師工會爭議行為是遵守勞資爭議處理法的合法爭議行為，華航應明確了解工會法第35條及勞資爭議處理法第55條規定，不會對工會及會員有不利的待遇，勞動部已明確要求華航不得對工會及會員這次爭議行為的言行有任何追究。

▲華航機師罷工後，不少人擔憂會被公司秋後算帳。（示意圖／記者林敬旻攝）

勞動部勞動關係司王厚偉表示，發函目的主要是希望勞資雙方經過協商且簽訂團體協約，是勞資關係新的開始，讓雙方關係得以維持下去，同時勞動部長許銘春過去也公開要求公司不得對工會及會員，對本次爭議行為有任何追究。

王厚偉指出，這次以公文形式發給交通部，希望交通部與勞動部一起來輔導華航，穩定勞資關係。至於這次發函僅給交通部及機師工會，並沒有華航，他對此回應，工會依工會法成立，屬於勞動部的權責，而華航最大股東是交通部，因此才發函給交通部，請其輔導華航。