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一張表比較10家銀行美元高利定存！　年息最高3.5%留意3大門檻

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美金。（圖／達志影像／示意圖）

▲民眾申請銀行美元定存優惠專案，要留意3大門檻限制。（圖／達志影像／示意圖）

記者戴瑞瑤／綜合報導

農曆年過後，許多民眾陸續開始為自己剛入袋年終績效獎金、工作獎金等等尋覓最佳去處，尤其近期全球金融市場波動大，美元定存成為民眾理財配置的選項，各家銀行趁勢推出美元優利定存專案，《ETtoday新聞雲》特別統整10家銀行的美元定存專案，最高年息可達3.5%，但各有最低承作金額、資金來源跟期限3項限制，民眾要特別留意。

2018年美元在外匯市場上表現獨強，中信銀行指出，今年市場雖對美國聯準會（Fed）升息預期降低，使美元升值動能稍有減弱，2019年第一季金融市場波動仍因中美貿易戰、英國脫歐等事件影響下，資金持續流往美元資產以尋求穩健投資收益，加上美元利率目前較多數成熟國家貨幣高，美元仍為市場聚焦對象。提醒民眾今年理財重點首重控制整體波動風險，並以多元資產布局為宜，在全球經濟數據尚未回溫前，美元仍具相對優勢，利用美元優利定存專案，可增加資產抗震效果。

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新光銀行也認為，由於新台幣截至2018年底利率已連10凍，且央行對於利率政策非常謹慎，預期央行利率政策短期內應不會改變；也因此許多想享受較高利率的客戶，紛紛投入外幣存款，尤其是全球市場流通性最高的貨幣美元，民眾接受度及需求度也最高，銀行祭出美元專案年利率，對於正在觀望市場行情、等待進場時機或是還沒想好要如何處理年終獎金及紅包的客戶來說，是個非常值得考慮的選擇。

▼ 10家銀行近期推出的美元定存優利專案。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼ 10家銀行近期推出的美元定存優利專案。（圖／記者戴瑞瑤製表）《ETtoday新聞雲》特別統整10家銀行近期推出的美元優利定存專案，各家銀行美元定存利率約在2.7%~3.5%以上，但各家銀行都有設最低承作金額限制，最低是只要1000美元以上，但也有銀行要求須5萬美元以上，另民眾也要留意專案到期日，還有承作資金要求、承作對象等條件，部分銀行的高利優惠專案僅限新資金。部分銀行還有總額控管，一旦總額屆滿就不再接受民眾申請，申請專案前最好先向銀行詢問清楚。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩則提醒民眾，承作外幣存款專案時，除考量利率條件外，應特別留意「匯率」波動風險；同時，也要考量自身未來的現金流量規劃，善用專案本金減降功能，以避免在存款期間因資金需求中途解約而面臨利息打折的風險。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：美元定存,美元優利定存,美元,利率

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