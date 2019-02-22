看好DV保健食品及保養品銷售　翔宇新總座張麗綺催動營運成長

▲翔宇生醫新總座張麗綺。（圖／翔宇生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）新任總經理張麗綺看好今年在全球保健機能性食品及醫美美容保養龐大的市場需求帶動下，可望促成旗下DV笛絲薇夢的保健食品與保養品兩大業務提升市占，並拉抬整體銷售業績成長，有信心雙引擎齊發將帶動翔宇未來營運成長。

翔宇總經理張麗綺對於自我學習保持永不停歇的精神，目前仍在上海交通大學海外全球CEO研習課程進修，專精於市場行銷、品牌營造等領域，是推動翔宇生醫集團各項事業體成長的舵手，2017年擔任翔宇營運事業處執行長以來，致力於推廣翔宇旗下自有品牌DV笛絲薇夢的多項業務及品牌價值，成功創造實質營收和獲利的成長。

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另外一方面，張麗綺對翔宇的產品，從研發設計、生產到銷售皆親力親為，不僅尋求更好產品原料、嚴格堅守產品品質及穩定度，同時運用大數據分析了解不同消費客群喜好，並採取代言人口碑推薦策略、整合虛擬通路及實體通路兩大銷售管道交叉行銷，創造優異銷售量及回購率表現，挹注翔宇生醫在2018年度營收繳出18.66億元，刷新歷史新高記錄的重要成果。

張麗綺指出，翔宇生醫成立自2011年，過去以幹細胞領域相關研究的生醫事業處、保養品及保健食品銷售及DV SPA美容保養通路三大事業體並進，日前已在2018年7月將生醫事業處分割獨立成立向榮生醫科技股份有限公司，未來翔宇生醫將專注在消費市場的生醫生技服務業為主，包括醫材供應、DV保健食品及保養品銷售、DV SPA美容保養通路服務。

▲翔宇生醫2016年請到蔡依林代言《醇養妍》打出知名度。（圖／記者李毓康攝）

張麗綺進一步表示，翔宇在醫美醫材供應業務深耕多年，擁有高度產品競爭優勢，貢獻營收穩定成長基礎，更投入自有品牌DV保健食品的研發，從2016年底首次推出由蔡依林代言的《醇養妍》快速打響DV在台灣市場的品牌知名度，後續在多款DV保健食品的銷售業績強勁成長助攻下，創造保健食品2018年營收繳出年增90.05％、營收比重攀升至49.7％的優異佳績，成功打造保健食品銷售業務成為驅動翔宇生醫營運成長的小金雞。

張麗綺觀察，台灣過去五年在營養保健品市場規模快速成長，且以膳食補充品的市場占比最高，而台灣消費者針對營養保健品資訊的取得來源皆以口碑和使用經驗、網路及電視為主要管道，其次，台灣美容化妝品市場規模雖穩定成長，但皮膚保養品的市占率卻超過五成，消費通路則以網路購物的占比快速成長，成為台灣市場重要的銷售管道。

對於未來翔宇生醫的經營方向，張麗綺表示，翔宇生醫不僅與向榮生技有深厚的研發(R&D)實力及合作關係，提升產品研發創新能量，並且有多項DV保養品、保健食品新產品正在進行開發、推陳出新，未來會持續強化各大銷售通路的布局、橫向整合虛擬及實體通路槓桿效益，落實精準行銷策略，提升於大陸市場品牌力等重要策略，並期許未來翔宇生醫在四大事業營運規模持續擴大下，創造整體營運長期穩定的成長動能。