錢櫃每股67.7元收購好樂迪　維持雙品牌經營、會員權益不受影響

▲好樂迪與錢櫃今天召開董事會，決議雙方合併事宜。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

國內二大連鎖KTV業者強強聯手！好樂迪（9943）與錢櫃（8359）同時於今（22）日下午5點召開重大訊息記者會說明合併事宜。

國內KTV好樂迪今日暫停交易，並於下午召開重大訊息記者會，由好樂迪財務處協理暨發言人李俊德說明董事會通過股權轉換。而過去就曾多次傳出將與另一大KTV錢櫃併購，好樂迪在今日終於證實，為整合經營效率跟掌握成本，好樂迪將成為錢櫃百分之百子公司，合併後仍維持雙品牌經營。

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至於為何不是上市公司好樂迪去併購上櫃公司錢櫃，反而成為錢櫃的子公司，李俊德也說明，根據上市櫃公司合併法規，好樂迪不可能用股份轉換的方式去併購錢櫃，好樂迪目前股本是14.7億，要拿120億元來收購錢櫃，是不太可能的事情，因此兩家討論由錢櫃為主體作為併購。

錢櫃發言人高心華表示，錢櫃董事會今天董事會決議通過，將與好樂迪股份依企業併購法進行合併，合併方式採取股份轉換，轉換價格由錢櫃支付好樂迪股東現金對價每股為新台幣67.7元，以取得好樂迪全部流通在外股份，完成股份轉換後，好樂迪將成為錢櫃百分百持股的子公司；兩家公司合併後，仍將維持雙品牌經營，對兩家消費者的服務與權益保障都將維持不變。

公平會過去曾3度禁止兩家業者合併，針對此次好樂迪與錢櫃宣布合併一事，公平會回應指出尚未收到該申請結合案。若兩家公司已結合，卻未向公平會申請，則會違反《公平交易法》應申報而未申報。

好樂迪2018年受惠景氣好轉，全年營收達30.06億元，年增3.28%，累計前3季每股盈餘4.64元，優於去年同期每股3.52元。累計到去年上半年，好樂迪在全台共有52家門市，高階品牌V-MIX共有2家店，營收來源主要來自北區，佔整體58%，桃竹區14%，中區18%，南區10%。

而過去曾多次傳出將與好樂迪併購的錢櫃今日則是正常交易，在併購題材激勵下，股價開高走高，一度衝達136.31元，飆上興櫃登錄以來新高，終場收漲5.27%、股價來到133.32元。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。

▲錢櫃今日下午5點於櫃買中心舉行重大訊息記者會，說明董事會決議與好樂迪合併 。（圖／記者湯興漢攝）