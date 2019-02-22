公股搶財富管理生意　廣徵理專500人

▲兆豐銀廣納理專人才，宣布要150人。（圖／兆豐銀提供、資料照）

記者吳靜君／台北報導

為了衝刺財富管理業務，繼華銀宣布兩年內廣徵350人之後，兆豐銀今（22）日宣布今年要徵理專150人，兩家就需要理專500人起跳。

公股銀今年紛紛宣布要增加財富管理業務，華銀業績要成長兩成；兆豐銀今年也要衝刺初在北中南設立六家理財旗艦分行，並且大幅加碼理財貴賓全方位尊榮服務。此外，為了配合業務的推展，2月份起透過金融研訓院，大舉招募專業理財精英，所需網羅的理專精英約150人，歡迎有興趣投入兆豐銀行的理財高手加入，初期以65人為先。

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兆豐銀107年自結稅後淨利為242.15億元，稅後每股盈餘（EPS）2.84元居本國銀行排名第一，有廣大深厚的客群支持，儘管去年市場動盪，但兆豐銀行財富管理收入仍穩健成長，今年一月更突破新高。

為鞏固既有企業金融、國際金融、財務操作等業務的利基優勢，及積極建構消金獲利新引擎，以改善獲利結構，兆豐銀行將持續擴大財富管理業務服務團隊陣容，除了六大理財旗艦分行每家配置超過10名理專外，未來包括其他分行也要增加理專配置，以壯大財富管理團隊陣容。

兆豐銀行的薪資、福利條件向來稱羨金融界，此次大舉招募理財專員，兆豐銀行也強調與同業相比一定具有競爭力，另外還有透明化的制度，讓新進理專更能安心在銀行創造職涯高峰。除了薪資、福利具競爭力外，兆豐銀行擁有廣大且優質的客戶群，透過有系統、有制度的分派，新進理專可以有效率的經營客戶，同時結合分行及總行專業團隊的協助，提供理專更有力的行銷支援。

此外，兆豐銀行的理財團隊擁有台灣銀行業最多的CFP/AFP認證的高級專業理財顧問，並持續提供理專同仁健全的教育訓練及培訓機制、內部考核及獎勵措施，提升理專的專業智識及實務經驗，具備市場觀察、投資、稅務、信託、保險規劃等綜合能力，培育成為全方位的理財專員。

兆豐銀行持續投注資源及心力培植全方位的財富管理人才，誠摯歡迎具備經驗的優秀理專人才加入兆豐銀行財富管理團隊，享受完善培訓、具競爭力的獎酬制度及透明化的福利措施，相關職缺內容請至金融研訓院查詢。