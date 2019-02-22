影／好樂迪、錢櫃拉扯12年終於合併　公平會：尚未收到結合申請

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好樂迪（9943）今日暫停交易，今（22）日下午5點將舉行重大訊息說明會，說明董事會通過股權轉換，而錢櫃（8359）也同時於下午5點於櫃買中心召開重大訊息記者會，說明董事會決議與好樂迪合併。然而實際上，錢櫃與好樂迪的合併足足讓兩家公司等了12年。

▲ 好樂廸 。（圖／記者湯興漢攝）

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在101年~102年間，錢櫃公司及好樂迪公司就已在承租總公司辦公處所等重要經濟決策事項整合為經濟一體，2家公司就經營視聽歌唱服務所涉營業、企劃、管理等核心業務已統一指揮與共同營運。已經達到「經常共同經營」之結合申報門檻，卻並未提出申報結合，因此公平會還在105年分別處錢櫃公司與好樂迪公司新臺幣500萬元及400萬元罰鍰，總計900萬元罰鍰。

▲ 錢櫃 。（圖／記者湯興漢攝）

在當時，2家公司管理處採購部員工座位均位於好樂迪公司，同一員工同時負責2家公司同一類別或品項的營運用設備及產品採購，且各部門業務及人員也整合為統一管理關係，加上內部網路、電話互連，逕行接洽業務及直接指示、連繫彼此門市業務等，已經資源共享，核屬經常共同經營之行為。

錢櫃與好樂迪早已想要合併，2007年兩家公司就已送出申報結合案交由公平會審查，但卡在公平會認定合併後的錢櫃與好樂迪會佔據KTV五成以上市場，因此被認為是壟斷而阻擋了12年，如今終於成功合併，對於未來兩家公司合併後的動向，公平會也會密切注意，並表示還未收到結合申請，若2家公司已結合卻沒有向公平會申請結合、應申報而未申報，會違反《公平交易法》。

好樂迪去年營收30.06億元，年增3.28%；今年1月營收2.83億元，月增2.21%，年增13.06%；去年前三季稅後純益6.8億元，年增31.7%，每股純益（EPS）4.64元，昨日股價收67.2元。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。