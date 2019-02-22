娛樂產業競爭激烈！好樂迪確定與錢櫃合併　網友暱稱改名叫「好櫃」



▲好樂迪。（圖／翻攝自Facebook／好樂迪KTV）

記者劉姵呈／台北報導

國內KTV好樂迪（9943）今（22）日暫停交易，並於下午召開重大訊息記者會，由好樂迪財務處協理暨發言人李俊德說明董事會通過股權轉換。而過去就曾多次傳出將與另一大KTV錢櫃（8359）併購，好樂迪在今日終於證實，為整合經營效率跟掌握成本，好樂迪將成為錢櫃百分之百子公司，合併後仍維持雙品牌經營。

李俊德說明，錢櫃將以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外的股份；股份轉換須公平交易委員會核准，取得主管機關核准後，好樂迪將成為錢櫃百分百子公司。

至於為何不是上市公司好樂迪去併購上櫃公司錢櫃，反而成為錢櫃的子公司，李俊德也說明，根據證交所的營業細則規定，一家上市公司用股份轉換的方式去合併另一家的話，不能以小併大，因此好樂迪不可能用股份轉換的方式去併購錢櫃。「好樂迪目前持有錢櫃26.06%股份，流通在外的股份是1億，好樂迪目前股本是14.7億，要拿120億元來收購錢櫃，是不太可能的事情。」因此，幾經討論結果，由錢櫃為主體轉換現金對價的方式作為併購。

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▼ 好樂迪。（圖／翻攝自Facebook／好樂迪KTV）

媒體詢問自從上次被公平會否決合併案後，此次又是如何評估產業的環境？李俊德解釋，台北地區有較大的其他競爭者出現，但未提及名稱，這讓外界揣測會不會是合併消息傳出後學生族最愛的「星聚點」，網友也說合併後若消費變貴，可以改名叫作「好櫃」。

至於民眾最關心好樂迪的「威力卡」會員權益會不會受影響，好樂迪也表示，可能擴充使用據點等改變部分。

根據好樂迪官網資訊，好樂迪目前在全台灣，共有五十二家據點；而錢櫃在全台，則有十六個據點。好樂迪先前就曾經想要與錢櫃合併，不過因為公平會不同意，雙方合併案就這麼延遲了下來。而在合併訊息確定後，上市的好樂迪，今天暫停交易；而上櫃的錢櫃，今天股價大漲5.27%，創興櫃登錄以來新高。