壯圍夜宿沙丘館開放報名　名導蔡明亮金與曲歌手羅文裕同台開唱

▲國際導演蔡明亮揪你3月16日來宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區夜宿！這次將舉辦夜宿沙丘館、沙丘音樂會、深夜電影院及迎龜山朝日等4大精彩活動。（圖／東北角管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國際導演蔡明亮揪你3月16日來宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區夜宿！這次將舉辦4大精彩活動，除有受大家熱烈詢問的夜宿沙丘館外，還將舉辦沙丘音樂會、深夜電影院及迎龜山朝日等活動。全程活動將由蔡明亮帶領大家認識行者電影及壯圍特色自然風景，音樂會更將邀請金曲歌手羅文裕獻唱。即日起開放網路報名，名額共200名，東北角管理處歡迎大朋友小朋友踴躍參加。

東北角管理處表示，國際導演蔡明亮導演繼2018年，首度於壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦夜宿活動，廣受遊客好評，2019年又規劃「沙丘藝遊」一整年系列活動，首場活動即將於3月16、17日舉辦「那一夜，我們在沙丘」活動。

活動包含有夜宿沙丘館、沙丘音樂會、深夜電影院及迎龜山朝日等4大精彩活動，蔡明亮將親自帶領全程活動，行者電影主角李康生也會出席共同參與，活動當天先展開沙丘音樂會，蔡名亮除講談「行者 蔡明亮」大展，更邀請金曲歌手羅文裕一同開唱。

接著放映深夜電影，蔡導演將精選推薦電影給大家，民眾可隨意自由地或座或臥，享受在壯圍鄉間田野的觀賞體驗；當天夜宿沙丘展覽館，在行者電影的陪伴下蓆地而睡，感受電影的緩慢藝術氛圍；翌日清晨時刻，與蔡導演一同散步到鄰近的沙灘迎接壯圍最具盛名的「龜山朝日」曙光。期望藉由本次活動，讓遊客貼近壯圍生活，從展覽館到戶外、從電影藝術至自然景觀，欣賞壯圍白天、夜晚不同視野的風景。

東北角管理處指出，活動開放網路報名參加，限額200人，每人收費1千元（夜宿活動限6歲以上孩童報名，未滿12歲之孩童至少需1位成人陪同）。詳情及報名請上 ACCUPASS 活動通網站http://www.accupass.com搜尋「2019沙丘藝遊-春：那一夜，我們在沙丘」完成報名程序。

東北角管理處建議大家前往參加活動多搭乘台鐵各級列車至宜蘭火車站，或搭乘大眾運輸客運至宜蘭轉運站，轉搭台灣好行壯圍沙丘線（宜蘭轉運站至頭城火車站，沿途亦有停靠宜蘭火車站），平日1小時1班（上午8時30分至16時30分），假日半小時1班（上午8時30分至16時30分）；另還有國光客運1788、宜蘭勁好行793、791等路線可接駁搭乘，詳細時刻班次請上台灣好行及各客運官網查詢。