1月外銷訂單持續衰退年減6%　連三個月負成長

▲1月份外銷訂單連續三個月衰退，不過統計處說，整體表現已經比預期好。（圖／路透社）

記者馮建棨／台北報導

經濟部統計處今天（22日）公布1月份外銷訂單統計，金額為404.9億美元，創下歷年同月次高，與去年同期比較年衰退6%，統計處說整體表現比原先預期好。

統計處長林麗貞解釋，1月受到智慧手機需求疲弱，讓相關供應鏈疲弱，另外全球經濟預測機構持續下修今年經濟成長率，加上傳統貨品接單呈現年減，整體表現才會讓外銷訂單呈現負成長的狀態。

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統計處表示，1月份外銷訂單表現優於預期很多，過去預測會衰退1成，不過實際上只有6%，這跟國際上手機大廠正在進行促銷，筆電訂單、伺服器等訂單多，整體減幅有持續縮小，國際油價鋼價復甦，整體表現都比過去預期好，因此帶動外銷訂單。另外2月初是農曆新年，有些部分訂單提前到1月備貨，都拉抬訂單增加。

至於2月份的表現，統計處預估，受到農曆新年工作天數減少8天，外銷訂單金額將落在310到320億元之間，月減23.4%到21%之間，年減落在4.5%到1.4%之間。

展望未來，統計處認為，各國際品牌手機擴大促銷或推出新機，加上高效能運算、車用電子、人工智慧、物聯網等新興科技應用持續拓展，有助於資訊通信產品及電子產品等訂單升溫；另外國際油價及鋼價有止跌回穩跡象，加上美中貿易談判持續進行，有助於全球經濟回穩，帶動需求回升，傳統貨品接單可望逐漸恢復，不過全球貿易保護措施的不確定因素還是存在，後續需要密切觀察審慎因應。

▼1月份外銷訂單連續三個月衰退，不過統計處說，整體表現已經比預期好。（圖／取自統計處資料）