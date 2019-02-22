股民居高思危　1月反向ETF爆量



▲金豬年開始，台股一直穩站萬點，股民居高思危，買進大量反向ETF。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

今年來股市持續受美國聯準會延緩升息、美中貿易戰影響，投資人居高思危，而1月ETF受益人數大增，其中避險概念標的爆量，投資人增持包含富邦VIX、元大台灣50反1、國泰美國道瓊反1、富邦NASDAQ反1等標的，顯示避險意識增加。

1月受益人數創新高的ETF包含元大高股息、元大台灣50、國泰美國道瓊反1、富邦NASDAQ反1及元大道瓊白銀。

元大投信研究團隊指出，元大高股息、元大台灣50是台灣ETF受益人數最多冠亞軍，在去年第四季市場出現修正階段，兩檔ETF由於皆順利填息且基金配息不配發本金特色，吸引逢低買進投資人大增，買進人潮延續到今年1月，元大台灣50受益人數從2017年底的50,222人，一路攀升到現在99,773人，至於元大高股息受益人數從2017年底的45,671人同樣上升到目前98,728，兩者受益人數近乎翻倍。

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另外，值得注意的是元大道瓊白銀ETF在1月受益人數創新高，今年來國際市場充滿不確定性，資金避險需求大幅提高，黃金與白銀漲幅不相上下，元大道瓊白銀ETF研究團隊預期2019年將是白銀走勢的一個轉折點，可望擺脫過去長達8年弱勢，建議可適時逢低分批布局。