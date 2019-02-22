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三星新機犯下3大錯誤　重蹈蘋果的覆轍

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▲▼ Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）

▲Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

三星20日在發布會上正式推出了新旗艦手機，雖然它們都是令人振奮的高階機款，但CNBC科技編輯Todd Haselton卻撰文直指三星正在重蹈蘋果的覆轍。

目前有許多證據都顯示，消費者不想在手機上花太多錢，隨著蘋果、三星手機的售價不斷刷新大家的觀點，這種趨勢將使華為、小米等大陸品牌手機逐漸蠶食蘋果和三星這兩家全球出貨量最大品牌的市場。Todd Haselton認為，三星在這其中犯了3個錯誤。

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錯誤一：這些手機對大多數人而言太貴了

三星新機的售價時在太貴了。入門級的Galaxy S10e起價為749美元，這可能會吸引到有預算考量的買家，但Galaxy S10起價為899美元，而Galaxy S10+則為999美元。若消費者想要增加更多的儲存空間或記憶體，價格則會更進一步上漲，消費者根本就不想花這麼多錢。

這點在iPhone的銷售上就可以看出來。蘋果先前曾表示，消費者換機週期拉長意味著客戶不再像以前一樣新機一出就準備升級。Bernstein分析師Toni Sacconaghi則認為，電信補貼政策改變及手機售價變高才是消費者換機週期延長的主因。

試想一下，幾年前你會到電信門市，用一份2年的合約買一之手機，當時的你可能只需要支付約199美元。由於有電信補助使手機變得比原先更便宜，這也意味者消費者在購買手機上花得更少。但現在，你幾乎必須一次支付一支手機全額的空機價格，或刷卡分期付款才買得起。

錯誤二：沒有「一定要有」的特色

過去人們常常大費周章地排隊等著購買新款手機，因為新手機總會有著更好的相機功能、更清晰的螢幕或更快的傳輸速度，這些都是「一定要有」的特色。但如今，這種創新速度開始放緩了，大多數的消費者只想要一支電池續航力更持久的手機。

三星推出的新手機有著顏色更加鮮豔繽紛的螢幕、螢幕下只聞辨識技術，及將無線耳機放在背後即可充電的有趣功能。這些功能的確都很引人注目，但為什麼一個已經擁有很好的顯示器及臉部辨識的Galaxy S8手機的消費者，會想再花850美元甚至是999美元買擁有那些功能的新手機呢？這些新功能都沒有足夠的吸引力讓消費者花那麼多錢。

Galaxy S10 5G將在第2季上市，它將帶來更快的網路速度，但除了下載速度大大提升外，難以再大幅改變其他體驗。當LTE手機問世時，人們突然可以視訊通話、聽串流音樂，這都符合「一定要有」的條件，但Galaxy S10 5G除了支援5G上網外，就沒有其他「一定要有」的特色了。

iPhone的創新也正在減速。螢幕變大了、處理器更快了、相機也略有改善了，雖然這些都是好特色，仍有數百萬人購入新iPhone，但已無法跟過去那種熱潮相比。特別在中國大陸市場，大多都是抱怨新款iPhone售價太高。

錯誤三：錯失大陸市場

iPhone在中國大陸的銷售下滑，對蘋果產生了極大的影響，由於售價上漲，iPhone在中國大陸的出貨量下滑了近20%。但即便如此，它仍至還排在競爭者行列中，蘋果目前仍是中國大陸第4大手機銷售商。但三星甚至連前5都擠不進去。

華為、小米、OPPO等其他大陸在地品牌，藉著售價平實、及強勁本土品牌，靠三星及蘋果的錯誤取得優勢。強勁美元重傷了蘋果，也幫不了三星。即便三星產品列中也有一些相對性價比較高的手機，但這些手機在中國大陸的銷售也不佳，仍不足以將三星推上前5名，而三星這次推出的新機也完全幫不上忙。

這些錯誤對蘋果、三星來說影響都很大。據Canalys的數據，蘋果第4季的出貨量較去年同期下滑了7.4%，三星也下滑5.3%，而與此同時，華為出貨量卻逆勢成長47.3%，OPPO也年增20.6%。

IDC指出，全球智慧型手機市場「現在是一團糟」，全球智慧型手機出貨量下滑到2014年的水準，也是史上最糟的一年。消費者「對價格上漲感到沮喪」、「經濟不確定性及大型市場滲透率上升也導致出貨量減緩。」

Todd Haselton最後表示，他不知道有什麼解決方案，這也不是他的工作，但他建議蘋果及三星該開始向消費者提供他們想要的東西：不犧牲功能的平價手機。Todd Haselton甚至打趣地表示，若有手機大廠能推出電池續航力達一周的手機，肯定是一種新的路線。

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關鍵字：三星,蘋果,Galaxy S10,iPhone

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