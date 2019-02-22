MWC發燒　今年來科技基金報酬率愈12%

記者周康玉／台北報導



繼1月美國CES消費性電子展後，西班牙MWC行動通訊大展將在下周一正式登場，點亮科技創新話題，並帶動相關投資熱潮。事實上，若統計今年以來，國內核備銷售的境內外科技基金，平均報酬率逾12%，並以AI人工智慧、物聯網等基金表現最佳，多數報酬率都超越平均值。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，今年MWC主軸聚焦在「智慧連結（Intelligent Connectivity）」，意即透過AI人工智慧、物聯網、5G、雲端等技術，帶來全新的通訊體驗。舉凡：屏幕下指紋或臉部等生物辨識功能、AR/VR/MR、智慧家電、車聯網等，都是未來的應用發展趨勢。

陳世杰指出，今年來科技基金的表現，即反映上述MWC的創新主軸。隨著美、中、歐、日、韓等主要國家，透過各項政策、預算支持，企業亦擴大資本支出，積極發展AI、物聯網、5G、雲端，預料這類創新趨勢型資產也將是未來投資人持續追逐的焦點。

富達國際科技分析師Casey Mclean認為今年的展會「應會是多年來最具創新性的一次」。新型智能手機、人工智能和5G等重要技術將推動全球科技業發展，惟科技股於2019年的前景仍欠明朗。

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Casey Mclean表示，今年的MWC預計將有多款折疊式智能手機亮相，是逾十年來手機外型規格首次出現真正變革，但這類手機似乎已克服硬體問題，但操作系統初期或會出現大大小小的問題。

然而，其設計規格亦會帶來一些具吸引力的新應用，因此有機會分食手提電腦及平板電腦的銷售，並在未來數年成為高檔大眾產品。若公司不能抓緊此趨勢，將面臨落後同業和利潤銳減的可能。

Casey Mclean表示，在亞洲，能夠藉著這些創新技術突圍而出的企業，主要包括領先的顯示器組件公司、智能手機鏡頭供應商，以及指紋感應器晶片製造商。

▼世界行動通訊大會（MWC2018）下周一正式登場。（圖／達志影像）