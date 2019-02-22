貿易戰惹裁員消息頻傳！阿里餵定心丸：不但不裁還要招聘

▲阿里巴巴在美中貿易戰的烏雲下，不裁員反招聘。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

在美中貿易戰的影響下，大陸互聯網行業裁員的消息頻傳，但電商龍頭阿里巴巴卻公開在官方微博中引述執行長張勇的話，「今年我們不但不裁員，甚至會繼續開放招聘。」

根據《華爾街見聞》報導，在大陸互聯網裁員聲此起彼落的局勢下，阿里執行長張勇卻霸氣的餵員工吃了一顆「定心丸」，他在內部管理會上明確表示，「今年我們不僅不裁員，還要大力發揮我們平台的作用，加大對人才的培養培訓計劃，並幫社會創造更多的就業機會。」

請繼續往下閱讀...

阿里巴巴的最新財報顯示，阿里巴巴集團和螞蟻金服目前的員工總數首次超過10萬人。

▲阿里巴巴執行長張勇。（圖／CFP）

不少媒體指出，在阿里就職的員工福利及薪資還是相當不錯的，若是員工想購買房子，不但能領到高額的工資，公司還為員工們提供30萬元的無息貸款，住宿方面，他們擁有阿里巴巴員工的專屬宿舍，地點和在杭州的總部附近，所以在阿里巴巴上班不需要面對居住的煩惱。

阿里巴巴的「堅挺」在這波裁員潮中可說是一股清流，其他曾風靡一時的明星公司都已紛紛投降。上周五，滴滴宣布將裁員15%，約涉及到2000名員工，京東集團也在19日的開年大會上宣布將淘汰10%的副總裁級別以上的高管，京東目前公司員工數為18萬人，若以這個數字計算，要離開的高管人數預估在10至100人左右。

從2018年年底至今，已經有包括人人車、滴滴、京東、騰訊、阿里巴巴、美團點評、唯品會、網易嚴選等幾十家知名電商互聯網公司傳出裁員的消息，在這些事件的背後，是一場曠日持久的供需拉鋸戰，一方是來勢洶洶的裁員，另一方則是對複合型創新性人才的渴望，如何運用策略調整與創新來改變不利局面，已經成為這些互聯網公司的重要課題之一。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！