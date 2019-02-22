5G通話成功！遠傳進行全台首發5G數據通話測試

▲遠傳電信5G實驗網再傳捷報，全台首發5G網路數據通話。（圖／遠傳提供）

財經中心／綜合報導

隨著5G技術持續發展，遠傳電信5G實驗網再傳捷報！今（22）日由網路暨技術群執行副總經理饒仲華博士親自測通全台首發5G網路數據通話，為台灣5G進展再向前邁進全新的里程碑。

遠傳表示，今（22）日的實驗是在新北市遠東通訊園區進行數據通話測試，於3GPP最新版本的非獨立組網（NSA，Non-Standalone）架構下，分別以定點對定點、移動對定點以及移動對移動等三種不同情境進行。測試除了著重於3.5GHz頻率以多天線及波束成型等技術驗證，也導入最新的5G EPC（Evolved Packet Core）核心網路技術，包含vGW-U（virtual Gateway-User Plane）、vGW-C （virtual Gateway-Control Plane）以及vMME（virtual Mobility Management Entity）等功能，藉此提升網速降低延遲，實現完整的5G網路功能，並取得許多無線特性和佈署網路之重要數據，做為未來商業運轉及網路維運優化的先期準備。

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日前遠傳5G實驗網也成功透過端對端（無線網路與核心網路）測試全新一代符合3GPP R15版本的3.5GHz頻段Ericsson 5G設備。遠傳指出，未來該公司將與5G先鋒隊眾多合作夥伴，包括工研院、廣達、中磊、正文和亞旭等，充分發揮各自在5G領域的創新優勢，並聚焦在5G產品端對端的技術驗證、垂直產業鏈合作、建構5G生態鏈以及示範推廣等領域，展開貼近產業的創新合作。此外，遠傳近期也將安排主管機關國家通訊委員會（NCC）共同見證此劃時代的一刻，讓台灣在5G進程上維持與世界同步。