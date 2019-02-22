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蔡英文：台灣不缺電　2年後也不缺電

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▲▼總統蔡英文今天說，台灣不缺電，2年後也不缺電。（圖／記者馮建棨攝）

▲總統蔡英文今天說，台灣不缺電，2年後也不缺電。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

工業協進會等八大工商團體今天（22日）舉行聯合新春團拜，總統蔡英文到場致詞時表示，產業界擔心供電問題，政府不會逃避問題，保證「台灣不缺電、2年後也不缺電」。

蔡英文表示，現在台灣產業環境面臨嚴峻的考驗，全球面臨經濟成長趨緩，歷史上台灣人民可以一次次度過危機，可以在危機中轉型，投資中面對風險，就轉往回台灣，國家已經做好準備，跟產業合作站穩腳步來轉型成長。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，產業界關心能源轉型、供電狀況，有些傳聞讓大家擔心，很明確說兩年後不缺電，這是產業界期待，這是政府必須面對不會逃避。

面對要如何推動經濟成長，蔡英文指出，政府加強擴大內需力道、減稅、補助國內消費，加速執行公共建設，產業升級轉型，現在要調整體質把握機會，5+2已經看到好消息，去年產值達到1.18兆元。

另外在吸引投資方面，蔡英文說，現在政府積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，依照產業需求，開設單一窗口，縮短行政流程加速台灣回來。另外經濟成長也要作到多元化避險，近一步開拓內需商機。新南向國家設立台灣投資窗口，促成雙方合作，去年雙邊貿易成長5%。

蔡英文強調，新一年挑戰很多，要政府與企業共同把握機會一起努力打拼。

▼總統蔡英文今天說，台灣不缺電，2年後也不缺電。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼總統蔡英文今天說，台灣不缺電，2年後也不缺電。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：蔡英文,工商團體,新春,經濟成長

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