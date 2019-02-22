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財訊／樂斯科養老鼠　1胎要價20萬

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／段詩潔

來到宜蘭縣冬山鄉，依山傍水好不清幽，走進樂斯科的實驗動物培育中心，卻是相當戰戰兢兢，不但得穿上無塵衣包得密不透風，只能隔著玻璃窗觀察飼育盒動態，工作人員還要在旁一再叮囑，就是為了保護這些嬌貴的實驗鼠們，不能沾染上一點細菌。

樂斯科董事長陳振忠笑著說，「我們雖然是無塵室，但要求的是無菌等級，員工一天還要洗好幾次澡，連哪個部位要洗幾分鐘都有嚴格規定。」不要小看這一隻隻小鼠，牠們可是身價不菲，平均1隻價格近2000元，特殊一點的品種要價兩萬元，有的時候1胎加上後續繁殖就要20萬元。

產業門檻高 國際競爭者少

請繼續往下閱讀...

因為這些實驗鼠肩負著藥物開發第一線的重大任務，更是發展台灣生技醫療產業的基礎動力。老鼠由於體積小、繁殖速度快，每代平均間隔3~6週，基因序列和人類相似，每年全球使用超過千萬隻實驗鼠。

目前全球最大的實驗鼠公司位於中國浙江平湖，約吃下全球一半市場，美國與日本也有幾間專門從事實驗鼠的公司，但由於門檻不低，目前國際上競爭者也不多。國內生技公司業者表示，國內提供無特定病原實驗鼠，以樂斯科為主，台灣實驗鼠進口與出口大都是透過樂斯科。

業界人士認為，樂斯科大概是最清楚台灣各家生技公司發展實況的公司，因為藥物開發要做實驗，都必須和樂斯科買老鼠。

開發1顆新藥，不但需要至少10~15年的時間，更需投入龐大金額，因此臨床前動物試驗的準確性就相當重要。新藥必須在動物身上證明具有療效並且安全，才能向主管機構申請「試驗用新藥」（IND），通過審核後才能執行人體臨床試驗。因此必須使用無特定病原、高品質的實驗動物，才能降低對實驗干擾，獲得精準與一致性的數據，更是後續投入新藥開發、動輒數億元起跳的依據。

例如腫瘤相關實驗，必須在有免疫系統缺陷的小鼠身上才能進行，而免疫缺陷鼠特別脆弱，不像一般老鼠有抵抗力，就必須住在完全與外界隔絕的透明隔離包中，不論是餵食、做實驗等，工作人員都要隔著隔離包手套操作，完全阻絕外界的細菌。

需求持續上揚 產業前景大

除了養殖、育種外，樂斯科也提供各種動物手術，並代理國際知名品牌，從進口動物到清洗消毒、檢測試劑以及實驗儀器等，是台灣唯一從動物到設備生產一條龍的公司，在亞洲頗負盛名，並外銷到中國、香港、東南亞等地。而台灣所有的學研單位、醫院、知名生技公司的實驗鼠，也幾乎都是樂斯科供應。…(本文節自財訊575期，詳全文)

延伸閱讀：
2019年生技產業3大關鍵字
 

生技業迎娶鞭炮連環放 開春併購案金額破4兆》併購戰再起 全球10大藥廠洗牌
 

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關鍵字：樂斯科,實驗鼠,陳振忠,生技醫療,動物試驗,分子生物

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