股期雙市不同調！台股翻紅、台指期小跌13點　終場險守10300點之上

▲美股終止連3漲，台股期現貨今天呈現震盪格局，險守10300點關卡之上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國經濟數據表現疲弱，引發美股終結連3紅，4大指數全面收黑，台股期現貨今（22）日走勢不同調，收盤險守10300點關卡之上，台股終場上漲3.39點，以10322.92點作收，成交量1163.79億元，台指期尾盤則跌13點，以10310點作收，成交量8萬7939口。

美股在經濟數據表現不佳下，4大指數全面收跌，台股今天在平盤上下震盪，以10309.02點開出，指數最低一度來到10269.95點，盤勢隨後拉回盤上，終場上漲3.39點，以10322.92點作收，漲幅0.03%，成交量1163.79億元。

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台指期今天貼近現貨走勢，指數一早開低走低，隨後一度跌破10300點關卡，電子期指尾盤下跌0.08%，金融期指則上漲0.18%，終場下挫13點，收在10310點，成交量8萬7939口。

期貨分析師表示，在美國聯準會（Fed）預期今年採取緩升息的步伐，通膨數據表現不如預期，美股昨晚呈現修正走勢，拉回台股期現貨來看，近期OTC指數表現相對強勢，顯示近期人氣集中在中小型股上，而台積電、鴻海等大型權值股買氣相對低，法人在現貨持續買進，籌碼面偏多，加上技術面尚未出現頭型情況，推估盤勢有望延續多頭行情。