華邦電車用記憶體　獲ISO 26262安全標準認證

▲華邦電總經理詹東義。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

華邦電（2344）宣布榮獲SGS頒發全球車用電子最高安全標準ISO 26262證書，成為台灣第一家榮獲ISO 26262道路車輛功能安全流程證書之車用記憶體製造商。

隨著車聯網發展，吸引許多國際半導體大廠積極投入車用電子半導體產業。其中，產品的可靠度與安全性是車用半導體商品最重要的基本檢視指標。2011年所發行的功能安全標準ISO 26262即是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級ASIL (Automotive Safety Integrity Level) 要求程序的認證指標。

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為了升級華邦車用電子產品的可靠度與功能安全性，華邦自2018年開始導入SGS台灣在地化專家團隊之顧問輔導及認證服務，未來，華邦將持續設計開發各式車用電子應用產品，提供符合車用電子高品質及功能安全的記憶體解決方案。

SGS台總裁邱志宏表示，ISO 26262標準規範內容包括公司功能安全管理、概念設計、系統面、軟硬體面設計與驗證測試、製造、運行、維護及除役的整個生命週期，每一部份皆須符合產品功能安全要求的條件，以達到高階車用電子市場的需求。

邱志宏指出，取得ISO 26262流程證書，不僅具備取得國內外訂單之競爭優勢，日後更可針對個別產品取得ASIL (Automotive Safety Integrity Level) 標準等級產品證書，進而拓展車用電子市場。