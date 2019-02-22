義隆電跨足觸控筆晶片　攜手美格納建構人機介面

▲觸控帶筆正從應用於筆電、平板延伸到智慧型手機市場。（圖／記者洪聖壹攝）

記者周康玉／台北報導

義隆電積極跨入觸控帶筆功能的晶片，與有機發光二極體（OLED）驅動晶片廠商美格納（MagnaChip）技術合作，建構一項人機介面的最佳效能解決方案，共同拓展此一具有巨大潛力之市場商機。

觸控帶筆功能的晶片(Touch with Pen function)，正從應用於筆電、平板延伸到智慧型手機市場，可望帶動觸控帶筆功能的需求上升。

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義隆電過去與微軟、日本Wacom及華為等大廠合作，提供筆電、平板和智慧型手機客戶最新的解決方案，目前已經可以全方位支援包括Out cell, On-cell, In-cell 等不同的設計解決方案。

義隆電董事長葉儀晧表示，這次合作出貨量已超過4億顆，成效卓著，義隆電在觸控帶筆功能的晶片應用於筆電市場全球市佔率亦達六成之多，是市場領先者，相信兩強在共同發展人機介面的最佳效能解決方案之後，可有效囊括巨大商機。

據群智咨詢研調機構資料顯示，2019年主要有機發光二極體（OLED）面板廠商出貨預測，韓系市佔最大的面板廠出貨量包括硬式和軟式預計達二億片、中國大陸本土面板廠預計出貨量達6500萬片，合計達2.65億片，由於OLED面板售價日趨於市場能夠接受的價格，成長性趨勢明確。

義隆電表示，最新的觸控帶筆的規格可加快電容式觸控筆反應速率，提供4096階的壓力點，讓使用者可輕易的進行繪圖、塗色或是素描，甚至能繪製陰影，讓使用者有更完善的觸控筆體驗。