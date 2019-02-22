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台積電改「季配息」　退休族打造穩定現金流記住3重點

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圖／康健雜誌　文／嚴珮華

澳洲墨爾本的陽光從落地窗經葉隙灑落，將餐盤上的黑咖啡與酪梨吐司映得加鮮嫩可口。50歲的健明（化名）與太太坐著享受著，這是今年第二次的旅行。在出國前，已預訂今年秋天前往義大利，來趟托斯卡尼自行車之旅，體驗義大利經典食材的秋收之旅。在科技業擔任主管的健明，他的旅費全來自投資配息所得。

準退休族與退休族鍾情投資配息基金、高股息股票，賺細水長流現金收入

很多像健明一樣的準退休族與退休族鍾情於投資配息基金、穩健高股息的股票。健明將一半資金投入配息基金，月配、季配都有。另一半投入波動穩定的股票，「股票比基金靈活度高，只要謹慎選股票，一年超過4％以上的股票現金股息很多，比放在銀行定存高4倍以上，台積電就是其中之一，」他強調，這還不包括投資股價獲得的資本利得。他是台積電的小股東，對台積電將改成季配息興奮不已。

台積電今年決定配發10元股息，以目前股價計算，現金殖利率約為4.2％，今年首創季配息，自今年第四季配第一季的股息，明年開始每季將配息一次。台積電外資法人股東達近8成，小股東也高達370萬名，所有股東今年可以領到2次配息，明年開始領4次。

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台積電改季配息對存養老金小股東有3項有利因素

大型權值股台積電改為季配息，對需要穩定現金流的退休族小股東來說，是個有利的轉變。原因有三個：

１、台積電改季配息，小股東可省下股利所得二代健保補充保費。依健保局的規定，股利所得單次5000元之內，不必扣補充保險費。以台積電今年配息10元，分兩次配，第一次在今年暑假全數配發去年的股息8元，第四季配今年第一季獲利的股息2元。假設健明持有1張台積電，參與兩次配息，第一次的配息，他需要繳8000X1.91％＝153元的補充保費。第二次因配2000元，不超過5000元就不必扣補充保費。明年以後每季配發，只要每季不超過5元股息，健明就不必扣繳補充保費。

２、對養老金小股東，台積電季配息有穩定收益來源，更具安全感。「因為有穩定的現金流入，就像年金有固定收入，特別是準退休族與退休族，喜歡細水長流，配息如生活費，讓生活更放心，」健明說。配息對全球投資人有致命的吸引力！台灣股市最大的優勢就是股息豐厚。2018年整體上市櫃公司股息達1.45億元，單台積電發放股息即達2000億元股息，外資每年自台積電領走超過1500多億元。基金也不惶多讓，早期某一檔境外債券季配息基金，即吸引數國人上千億元，使配息基金如雨後春筍，從債券基金、平衡型基金、一度股票型基金向主管機關反應希望能採配息。

３、小股東一年有4次機會決定參不參與除息。過去配息一次，未來將有4次，可依自己的資金做彈性運用。過去，外資法人常在暑假的除權除息旺季前，將熱錢匯入，賺了股息就匯出，台積電又是外資的最愛，台積電股價往往最大的波動也多在配息與發放股息前後。國泰投信總經理張錫認為，台積電改為季配息，可大大減少外資熱錢流動，反而使得台積電的股價更加平穩。就籌碼面而言，配息及配股都需強制回補，多次配息將多次除息，限制空頭任意打壓。

穩享季配息存退休金，把握三點

對準退休族或退休族來說，如何善用台積電改為季配息，打造穩定股息現金流？要觀察的重點有三個：

１、台積電的填息能力決定股東是否可以真正賺到股息。填息與否與投資配息基金一樣，如果配息淨值不能恢復上走，等於「賺了股息，賠了本金。」「台積電自金融風暴後，2009年以來每年都填息，」台新投顧副總黃文清指出，填息的能力來自營運能力。台積電不僅市值稱霸，財報、公司營運資訊透明度更堪稱第一。台積電法說會同步公布上一季的財報與本季的展望，資訊高度透明度極高。台積電改為季配息後，可經由每季法說會掌握基本面前景，決定是否參加配息。

２、注意公布的除息交易日與融券回補日。退休族若想參加台積電除息，若以台積電公布今年7月19日為除息交易日為例，則必需在7月18日(含)前買進才能享有分配股息權利。即使7月19日除息當日賣出，依然享有股息分配。因除權息前須融券回補，投資人須在停止過戶日前6日強制回補，因台積電改為季配股息，每季都有融券回補日，金管會也提醒投資人多注意相關作業。

３、觀察台積電改為季配息後，持續配息能力如何？瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪預估，台積電今、明年每股純益（EPS）約有13~15元，若持平去年度的派發率，長期股利上看11元，給予正面肯定。但摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則認為，宜觀察未來台積電可能為了派發高股利，減少資本支出，成為公司成長上的隱憂。除了關心台積電個別公司外，希奇資本創辦人陳琪龍提醒，今年全球整體經濟前景不明、中美貿易戰陷入延長戰中，整體經濟面將影響各產業及個別公司極大。

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