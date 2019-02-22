卡夫亨氏盤後暴跌逾20%　巴菲特持股蒸發逾900億

▲卡夫亨氏2018年第4季財報不如預期。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

卡夫亨氏（Kraft Heinz）周四（21）宣布財報不如預期，並表示收到來自美國證券交易委員會（SEC）要求說明會計政策與內控的傳票，該公司盤後股價聞訊暴跌逾20%。其大股東股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司的持股市值從原先的157億美元減至129億美元，蒸發近30億美元（約新台幣932億元）。

卡夫亨氏發布去年第四季財報，淨銷售年增0.7%至69億美元，本業每股盈餘下滑6.7%至0.84美元。財報也認列商譽減損154億美元，其中主要涵蓋美國冷凍和加拿大零售事業、Kraft及Oscar Mayer商標，認列商譽減損是因該公司認為這些資產的價值下降。

請繼續往下閱讀...

同時卡夫亨氏也在財報中宣布，去年10月收到SEC傳票，調查該公司採購領域的會計政策、程序、內控。卡夫亨氏隨即自行展開調查，並改善內控、減少類似事件重演的可能性，也採取了其他補救措施。此訊息一出，卡夫亨氏盤後股價重挫20.67%至38.22美元。

巴菲特近來在卡夫亨氏經營史上扮演舉足輕重角色，2015年聯合3G Capital促成亨氏食品與卡夫食品合併成為今天的公司。波克夏海瑟威公司持有卡夫亨氏27%股份，為該公司最大的股東。