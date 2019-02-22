大立光回神撐盤　台股終場由黑翻紅小漲3.39點站穩10,322點



▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國公布的幾個經濟數據皆釋出美國景氣由盛轉衰的訊息，亞股今（22）日受影響普遍回跌，早盤台蘋概三雄同步走弱，加上金融股走跌，拖累指數失守10,300點大關，甚至一度跌破10,270點；盤中股王大立光由黑翻紅，最後1盤爆出逾84億大量，台股終場集中市場加權指數以10,322.92點作收，小漲3.39點，漲幅0.03%，成交量為新台幣1163.8億元。

隨著美股收跌，台股投資人開始居高思危，今日八大類股早盤呈現一片綠油油，股王大立光更是重跌逾1%，在電金傳權值股一片跌勢下，僅汽車與百貨逆勢走揚，集中市場加權指數開盤下跌10.51點，以10,309.02點開出，指數在高檔整理。

盤面上類股指數表現來看，以汽車族群最強勢、漲幅超過 2.62%，其次為漲幅0.9% 的光電指數，表現最弱勢的則為下跌1.21% 的油燃指數與跌1.20%的生醫指數。

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蘋概三雄方面，台積電（2330）今日股價走疲，終場守平盤、來到236.5元；大立光（3008）早盤開低後，盤中由黑翻紅，並一路向上走揚，漲幅逾2.53%、來到4255元；鴻海（2317）今日股價同樣表現弱勢，下跌約0.41%、來到73.5元。

今日被動元件族群早盤表現強勁，終場惟智寶（2375）強漲6.39%也站穩紅盤；另外像是記憶體族群，又有高殖利率題材的旺宏（2337）盤中強攻漲停來到22.60元，華邦電（2344）上漲超過 2.68%，兩檔今日股價高點及單日成交量同樣也是創今年以來新高。

美國經濟數據乏善可陳，加上特斯拉（Tesla）和耐吉（Nike）等高知名度企業產品出包導致股價下跌，華爾街股市21日收黑。美股道瓊指數終止連3漲，轉為下跌0.40%或103.81點，收25850.63點；那斯達克指數下跌0.39%，或29.36點，收7459.71點；標普指數下跌0.35%，或9.82點，收2774.88 點；費城半導體指數下跌0.74%，或10.03點，收1350.25點。

分析師認為，台股目前短多續掌優勢，日線已經呈現四連紅，只是線下臨近年線壓力區，使得市場投資轉趨謹慎。據傳美中起草諒解備忘錄，但目前尚未獲得雙方證實，若後續美中貿易談判取得重大進展，有助資金行情持續湧入，台股也有機會續往年線邁進；反之，若美中貿易談判破裂，確認3月2日加課25%關稅如期實施，則恐讓台股行情提前結束。