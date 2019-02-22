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9成5上班族年後想跳槽　5大關鍵理由曝光..「工時過長」才排第3

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲根據調查，高達9成5上班族年後想轉職，其中追求更好薪資是跳槽最大原因。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年前後向來是轉職旺季，不少人開始展開行動。根據人力銀行調查，高達9成5上班族蠢蠢欲動，「追求更好薪資」成為許多人想要轉職的最大原因，其中最想跳槽的行業是傳統製造業。

根據1111人力銀行「年後轉職現況暨上班族求職困境調查」，金豬年開春後高達95.42%的上班族萌生轉職的念頭，其中80.15%已經展開行動在謀職，還有1.15%年後已找到新工作，另有14.12%的上班族騎驢找馬中，遇到更好的工作才換，與去年相比，上班轉職意願持平，並未出現景氣反轉，進而打消轉職的念頭。

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上班族想要轉職有5大原因，包括「追求更好的薪資」、「想嘗試不同領域工作」、「追求成就感」，另外「工時過長」、「壓力太大」也紛紛上榜；至於無意轉職的原因則是「擔心越換越差」、「擔心新工作適應不良」、「與現職同事相處融」以及「不看好景氣」。

進一步依產業類別交叉分析發現，「正在謀職中」比例最高的則是傳產製造。1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，全球經濟放緩，加上廠商保守觀望等因素影響，台經院公布的製造業景氣燈號，連2個月出現衰退藍燈，另被視為勞動市場觀察指標的加班工時，也連續3個月出現負成長，都看出製造業生產動能下降，讓從業人員萌生去意，選擇轉職。

李大華指出，追求更好的待遇一直是上班族轉職的最重要的選項，但和過去幾年相比，工時過長、壓力太大逐漸成為轉職的最大推力。現在是年後轉職的高峰期，1111人力銀行特別推出「2019幸福企業擴大徵才」，祭出1000萬現金大紅包，鼓勵上班族穩定就業，達到企業和人才雙贏的結果。

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關鍵字：1111,人力銀行,上班族,製造業,轉職,跳槽,工作

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