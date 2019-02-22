徐旭東媒體投書大讚韓國瑜　卻建議不要參選2020

▲遠東集團總裁徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

遠東集團總裁徐旭東21日在《聯合報》投書指出，身為台灣的企業經營者，他看到高雄市長所掀起的韓流，讓全台灣都動起來，全台「拚經濟」的熱情再現，他認為，若這種動能能持續擴大，有望成為台灣再出發的契機。

徐旭東在投書內提到，過去都是企業主動求見政府，希望能到當地投資，但在去年底新任縣市長就任後，遠東集團接到非常多地方首長來電，希望該公司能到當地去投資，這是一種新的現象。他指出，現在是政府想主動幫老百姓和業界解決問題，這讓他覺得自己真的是民主時代的主人，尤其是主打提振觀光、振興經濟的高雄市長韓國瑜。

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徐旭東也對高雄的發展提出4大建言：

1.參照新加坡等先進國家做法，開放外資置產，擬出配套措施防止炒房

2.加強國際醫療交流

3.提出完善長遠的觀光規劃

4.增加引進外籍生就讀，解決生源不足問題

徐旭東認為，若是高雄能做到以上4點，這座城市將更國際化，他更期許韓市長在這四年任期中能夠秉持「零分政治、一百分經濟」，全力衝刺高雄的建設發展，各界一定樂觀其成。

另外，徐旭東在投書中提到，他個人其實與韓國瑜並無私交，僅是就事論事。他對於現在的韓流現象有幾點感想，他認為媒體過度吹捧韓國瑜，韓國瑜應適度沉澱，未來才有更大的發展空間。近期外界一直在拱韓國瑜參選2020總統大選，徐旭東認為這操之過急，因為他才上任高雄市長兩個多月，他建議韓國瑜應該出面宣布不參選2020，並在接下來的高雄市長任內設法提升高雄競爭力，讓高雄成為台灣其他城市的範本。

徐旭東在文末指出，在現在這個時候，無論朝野或中央、地方，都該更通力合作，全力提升台灣經濟。今年的國際情勢仍暗潮洶湧，十餘年來台灣經濟在亞爭四小龍之中一直墊底，今年也不例外，台灣社會應該更加警惕，爭來鬥去都是於事無補。「祝願民主向前！台灣加油！」

其實在韓國瑜當選高雄市長後，徐旭東就曾表示一定會加碼投資高雄，他指出，高雄擁有良好的出海港口，且也匯聚了諸多優勢，未來可作為政府南向政策、台灣企業面向東南亞市場的主要基地。他也相當看好過去高雄的石化業，他認為，現在這些產業都被政府「消失了」，應該要把這些石化重工業找回來，作為往後高雄的重要經濟命脈。