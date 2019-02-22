貿協前進東京食品產　台灣館創歷年最大

▲貿協帶台灣農特產組團去日本東京食品展，今年台灣館規模將是歷年最大。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

外貿協會及經濟部貿易局籌組2019東京國際食品展台灣館，將在3月初在日本千葉幕張展覽館展出，貿協說，台灣館是連續三年成長，預估今年展館規模是歷年最大，整體使用攤位數僅次於大陸及西班牙。

貿協秘書長葉明水表示，今年展覽除了台灣館是創下歷年最大之外，另外原民會是首次參加，將把紅藜麥、咖啡、小米等特色產品，帶去日本。葉明水還說，除了展覽之外，展期間也籌組訪問團，台灣各地農會代表將至展場及九州，與當地進口商交流，建立良好合作關係，也有助業者了解日本市場特性，更能配合市場需要生產。

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▼貿協帶台灣農特產組團去日本東京食品展，今年台灣館規模將是歷年最大。（圖／記者馮建棨攝）

貿協表示，日本是台灣蔬果外銷的前三大市場，當天展覽會有台灣產地直送生鮮蔬果、冷凍產品、休閒食品、健康飲料、茶葉等等，將會分成10大展區，讓日本當地民眾能體驗台灣健康安心與高品質的食品及加工品。

值得注意的是，今年台灣館將主打台灣的優良農特產品，像是雲林的彩色蘿蔔、美生菜、甘藍菜，南投的筊白筍，台南的珍蜜蜜棗，高雄的香蕉鳳梨及火龍果等等，預料會吸引媒體目光。

▲▼貿協帶台灣農特產組團去日本東京食品展，今年台灣館規模將是歷年最大。（圖／記者馮建棨攝）