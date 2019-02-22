　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之光」謀求自救

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲宏達電,HTC。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去華碩、宏碁、HTC都曾被稱作「台灣之光」，曾幾何時，這些科技品牌即便在台灣本土都難以與蘋果、三星抗衡，甚至有被大陸品牌迎頭趕上的危機。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

宏達電上月營收創成立以來新低。過去華碩、宏碁、HTC都曾被稱作「台灣之光」，曾幾何時，這些科技品牌即便在台灣本土都難以與蘋果、三星抗衡，甚至有被大陸品牌迎頭趕上的危機。據iFeng科技報導，台灣智慧型手機對消費者吸引力不足，已成為台灣科技品牌沒落的一個典型例子。

華碩及HTC在全球智慧型手機市場的市占不到1%，雖然它們在台灣的市占接近15%，但也遭到了OPPO、華為及小米的蠶食，這三家大陸品牌在台灣的總市占超過18%。與此同時，科技巨頭蘋果、三星在台灣的智慧型手機需求穩定。

請繼續往下閱讀...

台灣品牌的智慧型手機無論在本土客戶還是零售端都難見起色，日經新聞報導，記者詢問在台北市的電信公司銷售員，對方表示「三星和大陸産品性價比更高」。

宏達電1月自結合併營收10.1億元，月減25.63%，年減70.46%，不僅是從2002年3月上市掛牌以來最低，同時也是成立以來新低紀錄。由於裁員不斷，HTC員工總數僅剩約5000人。

華碩在2014年透過其ZenFone品牌全面進軍智慧型手機市場，並拓展至日本、東南亞等地區，大買廣告宣傳起售價僅99美元的手機。然而，華碩在去年12月卻表示，由於中國大陸品牌夾殺下，手機業務遲遲未能獲利，加上第4季原先就面臨一些壓力，為改善營運，將新舊業務重整提列一次性費用62億元。為推進改革，更換了管理層。

日經新聞報導，台灣曾在東亞的IT産業培育方面取得成功，使台灣企業與三星和LG電子等韓國企業並駕齊驅，但在面向消費者産品的自主品牌打造方面形成明顯差距。

台灣的IT相關産業是作為代工這個「幕後英雄」起步的，但宏碁創辦人施振榮倡導「微笑曲線理論」，指出集中於低收益代工的危險性，在推進代工的同時，也開始推出PC的自主品牌，已低價超薄PC進攻，市占在2009年達到15%，成為全球第2。但如今該公司在全球的市占僅剩約6%。

台灣企業以低價格兼顧高功能性和設計性，瞄準了與蘋果不同的市場。但是，敗給資本實力更勝一籌的韓國企業，家商2010年代大陸企業的崛起，台灣科技品牌如今已面臨困境。

日本亞洲經濟研究所的主任研究員佐藤幸人（Yukihito Sato）就台灣企業未能發揮先行者優勢的原因指出，「由於通過代工業務取得成功，與客戶在消費市場形成利益衝突，自主産品生産未能發展起來」，「需要具備企業相互競爭才能增長的市場規模」，對於品牌的培育來説，內需的規模也是條件之一。

在韓國，IT由三星和LG拉動，汽車由現代汽車等財團系的有力企業拉動，因獲得政府和國民的支持而實現增長。形成了對抗蘋果等對手的經營基礎，與台灣形成對比。在台灣，一直做幕後英雄的企業在世界範圍內推進水平分工，發展為世界最大規模。涉足半導體代工的台灣積體電路製造（TSMC）和從事電子製造服務（EMS）的鴻海精密工業就是象徵。不過在大陸人工費上漲和中美貿易戰導致以往的成功模式動搖的背景下，台灣企業日趨需要找到新的增長模式。

ET快訊
KID認了缺席《玩很大》！　曝光原因「希望大家體諒」
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

關鍵字：台灣之光,IT產業,HTC,宏碁,華碩,宏達電

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

史上最高罰款紀錄！　銀行協助富豪逃稅遭罰1596億

貿協前進東京食品產　台灣館創歷年最大

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之光」謀求自救

快去加油！國際油價帶動下週國內油價漲1.6元　95油價漲破29元

股利改季配　對股民來說有3大優點

高通Snapdragon 855支援Galaxy S10　打造5G體驗

影／郭董自曝每天吃員工餐　預告將公布7日健康菜單

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

史上最高罰款紀錄！　銀行協助富豪逃稅遭罰1596億

貿協前進東京食品產　台灣館創歷年最大

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之光」謀求自救

快去加油！國際油價帶動下週國內油價漲1.6元　95油價漲破29元

股利改季配　對股民來說有3大優點

高通Snapdragon 855支援Galaxy S10　打造5G體驗

影／郭董自曝每天吃員工餐　預告將公布7日健康菜單

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了

杜拜女網賽／澳網亞軍打謝淑薇不敢鬆懈　「難預測又超棘手」

財經熱門新聞

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　N..

快訊／好樂迪公布重大事件！22..

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

運將買121元的鴻海　心痛問謝..

離岸風電商機挹注　台船：今年可..

郭台銘臉書發文談鴻海食安管理

蔡力行上任兩年自嘲「難滿足」

即／威力彩上看4.6億！獎號出..

快訊／壹傳媒再停牌　可能出售台..

兆豐銀房貸　推出上市櫃老闆價

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之..

民眾捐贈國庫　創7年新低

影／慘賠40億！逾80名投資受..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

謝金河評數字王國宏達電翻版　謝安喊大和解

數字王國趁著在台灣玉山科技協會春酒晚宴中登場時，主動提及行政總裁謝安欲與財信傳媒集團董事長謝金河二人大和解，原由是因為謝金河先前兩度提起數字王國邀請周永明加入後的股價跌落。

HTC VIVE獲選2019全球最具創新力企業

HTC VIVE首展最新VR藝術作品《登月》

宏碁電競筆電稱霸巴西　2018年勇奪市佔龍頭

抗議宏達電不當解僱　員工上訴高等法院遭駁回

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面