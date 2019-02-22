為障礙者發聲！盧廣仲號召健走　淡江學弟妹相隨設計闖關活動

▲盧廣仲擔任心路基金會第7屆「好天天齊步走」代言人。（圖／翻攝自心路基金會臉書粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

淡江大學西語系校友盧廣仲為心路基金會第7屆「好天天齊步走」擔任代言人，為表達支持障礙者們的社會參與，將於3月23日與心智障礙者一起玩遊戲闖關。淡江大傳系「社會行銷與實作」課程則也心路基金會進行合作，為「好天天齊步走」設計闖關活動與行銷規劃，其中有學生發起投籃比賽，積分第一的學校則可以與盧廣仲一起拍攝宣傳短片。

好天天齊步走活動，去年同時在新北、桃園、新竹、高雄與澎湖五地同步進行，參與人數約4600人，而今年更有2018年各項金獎加身的盧廣仲加持下，預估5000人以上參加全省各地的活動。

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▲淡江大傳系社會行銷與實作課程「禮物卡躺著拿」小組成員接受校外評審趙瑜玲、林龍森頒獎。（圖／淡江大學提供）

修習大傳系助理教授馬雨沛開設之「社會行銷與實作」的大傳三學生，非常興奮，可以為學長代言的公益活動進行行銷規劃與活動設計，也同時因為在課程中接觸心路基金會為早療兒童、障礙成人的照顧與服務而深受感動，要盡一己之力讓行銷發揮正向作用。

「禮物卡躺著拿」小組設計了由障礙者參與社區市集活動，賣起愛心蔬菜一面募款一面增加障礙者的社會活動；以及企劃由盧廣仲代言在心路基金會粉絲專頁發起投籃接力賽、校園投籃比賽，總積分第一的學校可與盧廣仲一起拍攝宣傳短片。鼓勵社會青年與障礙青年一起籃球場上會友。

「lost one」小組規劃以「遊戲貨幣」帶動闖關活動的真實感與體驗障礙者生活情境，希望可以改變社會大眾的觀念，願意與障礙者一起融入社會。

「MTM」小組，設計線上遊戲呼應「好天天齊步走」實體活動，規劃盧廣仲參與兩人三足、水球傳接等活動，促成一般社會大眾與障礙者同心協力的合作默契。「等於等於」小組規劃由野餐風潮配合社群創造話題，由代言人盧廣仲召集「用心探路野營」的舉辦。

「魚」小組為今年的活動設計了日本風格，希望障礙者不受身體限制，參加闖關活動也有出國度假的感覺，以圖文創作者Apple的日風設計「微笑勾勾 微笑gogo」為標語，創關內容包括摘下有色眼鏡，與障礙者共舞青春，另設計虛擬遊戲，玩家可以選擇「照顧者」或「障礙者」兩種角色以體驗障礙者與家人的辛苦與不易之處。

課程結束，提出滿滿的行銷計畫與活動設計之外，也有同學欲罷不能，將繼續加入心路基金會的執行計畫階段，既可以親身接近學長盧廣仲的風範，又可以增加行銷實作能力，一舉兩得。