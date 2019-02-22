　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為障礙者發聲！盧廣仲號召健走　淡江學弟妹相隨設計闖關活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲好天天齊步走。（圖／淡江大學提供）

▲盧廣仲擔任心路基金會第7屆「好天天齊步走」代言人。（圖／翻攝自心路基金會臉書粉絲專頁

生活中心／綜合報導

淡江大學西語系校友盧廣仲為心路基金會第7屆「好天天齊步走」擔任代言人，為表達支持障礙者們的社會參與，將於3月23日與心智障礙者一起玩遊戲闖關。淡江大傳系「社會行銷與實作」課程則也心路基金會進行合作，為「好天天齊步走」設計闖關活動與行銷規劃，其中有學生發起投籃比賽，積分第一的學校則可以與盧廣仲一起拍攝宣傳短片。

好天天齊步走活動，去年同時在新北、桃園、新竹、高雄與澎湖五地同步進行，參與人數約4600人，而今年更有2018年各項金獎加身的盧廣仲加持下，預估5000人以上參加全省各地的活動。

請繼續往下閱讀...

▲淡江大傳系社會行銷與實作課程的同學們為心路基金會規畫「2019好天天齊步走」行銷活動，校友盧廣仲為代言人，讓同學們深受感召，追隨學長公益服務，圖為期末發表得獎之「禮物卡躺著拿」小組成員，接受校外評審趙瑜玲、林龍森頒獎。（圖／淡江大學提供）

▲淡江大傳系社會行銷與實作課程「禮物卡躺著拿」小組成員接受校外評審趙瑜玲、林龍森頒獎。（圖／淡江大學提供）

修習大傳系助理教授馬雨沛開設之「社會行銷與實作」的大傳三學生，非常興奮，可以為學長代言的公益活動進行行銷規劃與活動設計，也同時因為在課程中接觸心路基金會為早療兒童、障礙成人的照顧與服務而深受感動，要盡一己之力讓行銷發揮正向作用。

「禮物卡躺著拿」小組設計了由障礙者參與社區市集活動，賣起愛心蔬菜一面募款一面增加障礙者的社會活動；以及企劃由盧廣仲代言在心路基金會粉絲專頁發起投籃接力賽、校園投籃比賽，總積分第一的學校可與盧廣仲一起拍攝宣傳短片。鼓勵社會青年與障礙青年一起籃球場上會友。

「lost one」小組規劃以「遊戲貨幣」帶動闖關活動的真實感與體驗障礙者生活情境，希望可以改變社會大眾的觀念，願意與障礙者一起融入社會。

「MTM」小組，設計線上遊戲呼應「好天天齊步走」實體活動，規劃盧廣仲參與兩人三足、水球傳接等活動，促成一般社會大眾與障礙者同心協力的合作默契。「等於等於」小組規劃由野餐風潮配合社群創造話題，由代言人盧廣仲召集「用心探路野營」的舉辦。

「魚」小組為今年的活動設計了日本風格，希望障礙者不受身體限制，參加闖關活動也有出國度假的感覺，以圖文創作者Apple的日風設計「微笑勾勾 微笑gogo」為標語，創關內容包括摘下有色眼鏡，與障礙者共舞青春，另設計虛擬遊戲，玩家可以選擇「照顧者」或「障礙者」兩種角色以體驗障礙者與家人的辛苦與不易之處。

課程結束，提出滿滿的行銷計畫與活動設計之外，也有同學欲罷不能，將繼續加入心路基金會的執行計畫階段，既可以親身接近學長盧廣仲的風範，又可以增加行銷實作能力，一舉兩得。

ET快訊
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你
他車禍昏迷28天接3次病危　城隍爺說「抓錯了」推一把還陽

關鍵字：好天天齊步走,心路基金會,盧廣仲,淡江大學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

智障鄰居生日..盧廣仲藉故送衣！「10年穿同2套」他掏錢暖助

上次生氣何時？盧廣仲答不出來！　「8字箴言」惹噴笑

心路基金會全台4地公益健走　伊梓帆台北齊步走

伊梓帆代言心路健走　千人為智能障礙者走出好天天

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

觀光列車砸7900萬換新裝　鐵道迷看傻：台鐵永遠捉不到重點

3年存100萬！他靠一招「無痛存錢」…35歲買下第1間房　方法曝光了

為障礙者發聲！盧廣仲號召健走　淡江學弟妹相隨設計闖關活動

冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

蔣公銅像遭砍斷馬腳　政大：暴力行為「不予苟同」將提告

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

觀光列車砸7900萬換新裝　鐵道迷看傻：台鐵永遠捉不到重點

3年存100萬！他靠一招「無痛存錢」…35歲買下第1間房　方法曝光了

為障礙者發聲！盧廣仲號召健走　淡江學弟妹相隨設計闖關活動

冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

蔣公銅像遭砍斷馬腳　政大：暴力行為「不予苟同」將提告

充電器半插！她一閃神...親手毀了情人節禮物　網秒歪樓：換男友前兆

媽回味飛壘口香糖硬到快脫臼　兒嚼2分鐘感想「妳童年好可憐」

小孔正妹加油被拒！嬌嗔「騎那麼多年第一次遇到」　網笑：遇到黑人的嗎

政大蔣公銅像被「鋸斷馬腳」　涉案學生PO分屍照：只是剛開始

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了

杜拜女網賽／澳網亞軍打謝淑薇不敢鬆懈　「難預測又超棘手」

費鴻泰追油價下週恐漲1.5元　蘇貞昌給軟釘子：有因應措施

生活熱門新聞

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

同事再爆華航「打盹機師」人緣差

寶寶懷裡睡翻！一放床都市傳說秒..

標配日型燈被亂檢舉　車主傻眼怒..

耗費7900萬！升級版環島之星..

交部祭Uber條款　讓租賃車業..

大嬸Costco門口攔人問一句..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

要變天了！鋒面、冷氣團接力北台..

玩完《還願》！家裡神撞主角家　..

學測違規740件　考生答案卡畫..

高雄人趕快儲水！7區停水14小..

夢到亡父捧一碗白飯　她醒後做一..

更多熱門

相關新聞

智障鄰居生日..盧廣仲藉故送衣！

歌手盧廣仲年後開工，20日擔任心路基金會「好天天齊步走」公益大使，他現場與心智障礙同學互動，透露小時候在台南老家，也有一位年紀相仿、同樣是心智障礙的鄰居。他發覺，鄰居因為「特別」，所以鄉里之間幾乎很少人跟他說話，也幾乎沒朋友，於是盧找他一起打球，某天還特別花了零用錢買衣服送給他，用實際的力量給予幫助。

上次生氣何時？盧廣仲答不出來！

野生「金鐘視帝」現北捷零變裝！

盧廣仲出道11年「廣式情歌」哪首不會？

團客攜肉連坐罰　包正豪：譁眾取寵

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面