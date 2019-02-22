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高通Snapdragon 855支援Galaxy S10　打造5G體驗

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▲▼Galaxy Unpacked發表會。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Unpacked發表會。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）宣佈，其Snapdragon 8系列行動平台支援三星Galaxy S10、S10+、S10e和S10 5G的部分地區版本。S10 5G搭載高通 Snapdragon 855行動平台並搭配Snapdragon X50數據機，支援數千兆位元5G連接。

高通技術公司資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian表示，透過三星Galaxy S10的先進終端裝置，讓5G惠及全球。搭載Snapdragon 855行動平台的三星Galaxy S10設計，旨在滿足時下消費者所期待的用戶體驗。

請繼續往下閱讀...

三星電子IT與行動通訊事業部手機研發總裁暨負責人TM Roh表示，搭載Snapdragon 855行動平台的Galaxy S10是首款支援數千兆位元連線速度的商用智慧型手機，期待見證5G為全球帶來的巨大影響。

指紋識別

Galaxy S10是首款支援高通3D聲波感測器的商用終端裝置，實現螢幕超聲波指紋掃描系統，可以更準確地進行指紋識別。不同於光學掃描解決方案，高通3D聲波感測器在光學上與螢幕隔離，這樣一來幾乎不會受到螢幕老化的影響；它還擁有超薄設計，支援打造纖薄的工業設計和更大的空間可以容納電池；同時亦不會受指紋照片等2D素材誤導。

此外，高通3D聲波感測器還採用先進的機器學習技術來取得基於超聲波的圖像特徵，避免被3D素材誤導。

效能提升

Galaxy S10的部分地區版本充分展現了Snapdragon 855行動平台支援的領先性能和效能提升。

Snapdragon 855採用了基於Arm Cortex技術打造的Kryo 485 CPU，與Snapdragon 845相比，能夠帶來最高達45%的性能提升；此外，全新高通Adreno 640 GPU的影像處理速度較前一代產品提升高達20%。

高通Spectra 380 ISP整合多項硬體加速電腦視覺（CV）效能，讓此全球首款CV-ISP搭載頂尖運算攝影及影像擷取功能，與前一代產品相較可節省高達4倍功耗。Snapdragon 855搭載第四代多核心高通人工智慧引擎（Qualcomm® AI Engine），包含新設計的Hexagon Tensor Accelerator（HTA），AI效能為前一代行動平台的三倍。

憑藉Snapdragon 855和Snapdragon X50 5G數據機，可帶來非凡的5G體驗，同時可帶來持續穩定的高速傳輸。

▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：高通,5G,聲波感測,Snapdragon X50 5G,Snapdragon 855,Galaxy S10

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