郭台銘同吃員工餐談食安管理　臉書網友直喊「想當鴻海員工」





▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

延續郭董面對面說鴻海，鴻海董事長郭台銘臉書這次發文，談的是「鴻海的食安管理」，透過影片分享鴻海土城、深圳、鄭州都建立高標準的食安檢驗實驗室，還提到郭董自己每天和員工一樣在公司吃飯，引發不少網友直喊「想當鴻海員工」、「鴻海員工好幸福」。

郭台銘臉書最新發文，談的是「鴻海的食安管理」，延續之前的郭董面對面說鴻海，推文首先以提到，企業管理「大處著眼，小處著手」；每天做，重複做，做到好，就是日常。

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▲永齡農場。（圖／翻攝郭台銘臉書）

接著說鴻海集團雖然不是食品公司，但在土城、深圳、鄭州等地都建立了高標準的食品檢驗實驗室，每天各廠區都對員工「食的安全」進行把關。除了高標準的各種檢驗項目，為了能快速得到結果，其中30秒農藥快篩技術，即時保障食材安全，是鴻海高科技幫助食安的最佳範例。

最後不僅強調「把最基本的需求照顧好，學問並不高深，唯有要求徹底執行」，甚至#tag也提到高科技發展就是為了生活日常，而且郭董自己每天都和員工一樣在公司吃飯，還講到永齡農場就是88風災後為照顧災民捐給高雄的產業，並跟網友說，只要影片分享數達100以上，就公布董事長辦公室7天健康菜單。

▲鴻海員工餐廳。（圖／翻攝郭台銘臉書）

此外，影片內容提到，高雄永齡有機農場年產300多種、800多噸的有機蔬果和香草，每天直送鴻海土城廠區，食材抵達廠區，在廚房烹飪前，得先取樣送到食品安全實驗室進行檢測，土城廠區300坪的食安實驗室，2015年正式啟用，備有70多種高端設備、20多位專業檢測人員、展開40多項風險檢測流程，為員工食安把關。

發文推出後，同樣引發網友熱烈回應，超過上百則的分享中，不少網友提到「想當鴻海員工」、「真羨慕鴻海員工」、「鴻海員工好幸福」，甚至有網友大讚郭董的做法，直呼真是好老闆。